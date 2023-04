Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić održava konferenciju za novinare na kojoj govori o načinu kako je izvanredna uprava Agrokora kreirala insolventnost cijele grupe Agrokor te financijsko- poslovno stanje današnjeg Agrokora (Fortenove) u odnosu na Agrokor d.d.

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odlučilo je u srijedu da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala, na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju veliki Agrokor, nezakonit dokaz.

Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić održava konferenciju za novinare.

"Prije 6 godina započelo je neprijateljsko preuzimanje imovine u Hrvatskoj, skupina Borg i Plenković napravili su plan i krenuli sa zavjerom. S jedne strane su rekli da sam ja kriminalac, a s druge da je Agrokor u problemima. Ja sam kroz sve ove vrijeme uložio veliki trud da bih pokušao dokazati istinu. Na tom putu sam uspio, napravio sam zadane ciljeve, osim dvije stvari koje javno do sada nisam komunicirao", započeo je Todorić.

"Oni su imali monstruozan plan, odlučili su da se sudužničke garancije knjiže u rashode i dug Agrokora. Radi se o tome da se Agrokor zaduživao, bio je dužan i dug je knjižio. Ali su garantni, sudužnici bili nekoliko Agrokorovih kompanija", rekao je.

"Nakon što su neprijateljski preuzeli privatnu imovinu da bi uspjeli sa svojom namjerom, trebali su 40 kompanija unutar Agrokora i sve one su trebale biti insolventne. No, istina je da niti jedna kompanija nije bila insolventna, oni su to unaprijed znali. Zatekli su da su sudužničke kompanije otprilike na 16 kompanija. Garantirali su za dug od 14 milijardi kuna. Smislili su da se sudužničke garancije knjiže u dug, svaku kompaniju u punom iznosu. To je bilo 14 kompanija, oni su dobili dug da je Agrokor dužan 224 milijardi kuna", rekao je.

"Na početku sam rekao da je trebalo obuhvatiti 40 kompanija, nisu imali rješenje za drugih 24 kompanija. Išli su se zadužiti s roll up-om. Gledali su koliko bi trebali da bi u insolventnost mogli gurnuti cijelu grupu, pa su roll up ugovor gurnuli za 8 milijardi", rekao je. Naglasio je da će sudovi u narednom vremenu ovo potvrdjeti i vidjet će se da je ovo jedina istina.

"Mi smo mogli državi pomoći, a ne da je država trebala pomoći nama, to je prava istina stranja Agrokora, i to ćete vidjeti kad prođu sudske odluke", rekao je.

"Dug Agrokora bio je 35 milijardi kuna, a imali smo promet 50 milijardi kuna. Ovi danas imaju 30 milijardi kuna prometa, imate firmu koja vene, nestaje, a dug joj je 33,5 milijarde. Isti dug kao i mi!", rekao je.

"Zašto sad Plenković ne veli gdje je i što je", pita Todorić, dodajući da je njihov profit nula.

"Mene prozivaju za moj dvorac, to je jedini što ja imam, nemam ni vikendice, nigdje ništa. Vujnovac kada se probodi zaradi dvoje takve kuće, a da ne govorim što druge kolege koji pričaju, ja sam svu svoju imovinu ostavio u Agrokoru i razvijao ekonomiju", rekao je.

"Mislim da sam napravio najbolje, najlukavije, iza njih stajale službe ruske, pa nažalost i Amerike, a protiv mene stala i hrvatska Vlada... Mislim da sam napravio pametne poteze, trebalo je sačuvati u to vrijeme glavu", rekao je Todorić o vremenu preuzimanja Agrokora.

Svak idan rade štete kompaniji, ne znaju opravljati kompanijom.

Na upit tko mu je prijetio rekao je: "Pa Martina Dalić je došla u moj ured i rekla direktno prepiši. Mislite da to nije prijetnja? Poruke sam dobivao, nemoguće je bilo u tom trenutku njima se suprotstaviti", rekao je.

