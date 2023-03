Pljuska DORH-u od suda. Veliko i skupo financijsko vještačenje u slučaju Agrokor proglašeno je nezakonitim dokazom, a optužnica je pod upitnikom. S Ivicom Todorićem razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Tužiteljstvu preostaje žalba na odluku suda. S obzirom na novac potrošen iz državnog proračuna na financiranje vještačenja, očekivala se i reakcija Vlade na ovakav razvoj događaja u slučaju Agrokor.

Ivica Todorić u srijedu ujutro rekao je da slavi u sebi, a svoja razmišljanja i planove podijelio je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Josipom Krajinović.

"Sve je gotovo i ja bih htio reći sljedeće - ovo je politički montirana optužnica i politički montiran proces. Na samom početku tih događanja, montaža, konstrukcija i laži ja sam rekao na koji način očekujem da će to sve završiti, i to se danas i dogodilo", rekao je Todorić.

"Nije pala optužnica danas. Nisu pale laži danas, one su pale jer nikakve osnove za to nisu imali", dodao je.

"Sve je gotovo. Ova optužnica je pala, ona praktički ne postoji, oni formalno imaju pravo na žalbu, ali unutra je takva dokumentacija i takve činjenice i dokazi da oni nemaju nikakve šanse da dobiju'', uvjeren je Todorić.

Uvjeren je da će ''oni pokušavati nešto", ali misli da "neće biti više nikad ništa".

''S obzirom na to da sam iz Londona poslan ovamo, za svaku optužnicu i svaku radnju protiv mene se mora dobiti odobrenje Londona. Ako padne danas vještački nalaz, pada i optužnica. Oni mogu pokušati opet nešto podizati, a to su i prije šest godina. Zašto nisu u šest godina nešto našli Ivici Todoriću?" rekao je Todorić i najavio tužbu protiv premijera Andreja Plenkovića.

Najavljuje tužbu protiv premijera, Martine Dalić i grupe Borg

"Meni je u završnoj fazi priprema dokumentacije, mislim da ću idući tjedan znati točan datum kad ću predati privatnu tužbu protiv Plenkovića, Dalićke i cijele grupe Borg na engleski viši sud", kazao je Todorić.

"Ja sam ovdje prijavio glavnu državnu odvjetnicu Sani Ljubičić i zamjenike koji su radili na predmetu", rekao je. "Pao je proces, ali ovo bi trebao biti tektonski događaj u tužiteljstvu i hrvatskom pravosuđu, da se stvari jednom promijene", navodi Todorić.

"Ja mislim da je jedino odgovorna Zlata Hrvoj Šipek. Ona ima veliku moć kao glavni tužitelj, ali ima i velike obveze. Pod njezinim je nalogom otvorena optužnica, ona je na tiskovnoj konferenciji rekla, kad je povukla optužnicu, da će ponovno dati optužnicu i da će to voditi Sani Ljubičić", objasnio je.

Todorić nije kriv za izvlačenje 1,25 milijuna eura iz Agrokora: Vrhovni sud potvrdio oslobađajuću presudu

O privatnoj tužbi protiv premijera navodi kako se radi o politički montiranom procesu te da za sve "bitne i dodatne poteze Šipek ide k premijeru i pita ga".

Mislio da se stvara nova unija

"Ja ispočetka nisam razumio zašto se događa to što se događa. Mislio sam da je to nekakav globalni interes velikih sila i da oni žele Rusiju spojiti s Europskom unijom u jednu novu uniju i da se radi toga sve to počelo događati", rekao je Todorić.

"Kad sam na kraju vidio što je i gdje smo, Plenković je ovdje bio poslan i dobio je naloge što i kako treba", dodao je.

Smatra da ima podršku građana

O ulasku u politiku kaže kako nije istina da je to najavio u srijedu.

"Kad sam došao iz Londona, izašao sam iz svoje kuće pred medije i rekao sam da idem u politiku. Poslije sam bio pitan i potvrdio sam da idem u politiku. Mislim to najozbiljnije, ja se četiri godine pripremam, radio sam i ankete s pitanjem koga bi građani podržali, potukao sam Plenkovića do nogu", rekao je Todorić.

"DORH je naručio vještačenje za Agrokor, sud odlučuje je li zakonito ili ne": Malenica o vrućoj temi

"Imam veliku podršku građana Hrvatske, to mi je argument. Sam sam u stanju srušiti HDZ i to sam siguran da sam u stanju. Meni se nije ništa vjerovalo, ali na kraju se uvijek tako završilo. Ja nisam protiv HDZ-a i tih ljudi, ja sam protiv klike u HDZ-u koja radi protiv zakona", zaključio je Todorić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.