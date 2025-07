Tri dana prije početka Oluje, u Ženevi su bili pregovori oko mirne reintegracije. Pregovarački tim vodio je tada 35-godišnjii Ivić Pašalić.



"Moja reakcija je bila ne ja, ili zašto ja. Onda je predsjednik rekao ti ćeš. Iza toga prelomiš u glavi, naravno kroz razgovor s predsjednikom dobiješ okvir za pregovore i snalazi se", kaže Pašalić, bivši savjetnik predsjednika Tuđmana.

Najbolja opcija bila bi, tvrdi, mirno rješenje, ali to je odbijeno.



"Tada je general Novaković koji je vodio njihovu delegaciju počeo nešto da je to ucjena, da je to neprihvatljivo. Ja sam rekao, čujte nama treba jedan vrlo jasan da ili ne. Kad je on rekao ne, onda mi je do kraja laknulo. Ja sam rekao, ako je tako onda su ovi pregovori za nas završeni. Digao sam se od stola i svi naši članovi delegacije, ravno na izlazna vrata iz prostorije", ispričao je Pašalić za Dnevnik Nove TV.

Zapovjednik Informativnog stožera hrvatske vojske u to vrijeme bio je general Ivan Tolj. Kaže da je suradnja s medijima bila pola uspjeha operacije. Predsjednik mu je povjerio tu odgovornost.



"Ja sam se bojao pogrešaka i onda je meni rekao slušaj, veli, ja mislim da ćeš ti to dobro napraviti. Ako nešto dobro ne napraviš znat ću da nije nikakva podvala nego da si ti pogriješio", kaže Tolj.

Prisjeća se kako je u tim trenucima morao biti hladne glave.



"Nemate pravo na emocije ni prikazivanje nikakvih emocija. Pa čak i kad je pala ona optužba da smo nekakve, kako smo ih zvali, "sladoledare", vezali za tenkove. To je bio danski odred, to je bila čista laž. To je bila podvala, medijska, koju sam ja oštro odbio", prisjeća se Tolj.

general Ivan Tolj, bivši zapovjednik Informativnog stožera Foto: Dnevnik Nove TV

30 godina poslije, na mimohod će Ivan Perić. Bio je sa svoja dva brata u Tigrovima. Pratit će sina koji je od lani u istoj brigadi.

"Nastavila se tradicija, neće kruška daleko nego pod krušku. Hoće bit maramica, suza radosnica? Bojim se da sam tu mekog srca i da popustim. Bilo je na prisezi tako i na još nekim drugim stvarima. Bit će, emocije su dobra stvar", kaže Perić.

Vojno redastvena operacija Oluja, u diplomatskom, vojnom i obavještajnom smislu za Pašalića je bila samo jedno: "Ovo je bio šah mat jedne velemajstorske igre."