Ivana Petrović o velikom europskom planu: "Sve je na dugom štapu, mnogi nisu spremni žrtvovati svoj novac"

Europsku uniju čeka dogovor oko zajedničke obrane. Europska komisija u četvrtak je predstavila četiri obrambena projekta koji bi trebali osigurati mir, a članice bi, pojedinačno ili u grupama, u sljedećih pet godina trebale uspostaviti sustav obrane protiv dronova, stražu istočnog krila te zračni i svemirski štit.

"Za sada to zvuči kao paket lijepih želja, ali o tome će raspravljati čelnici zemalja članica na idućem samitu koji počinje 23. listopada. Očekujem dosta disonantnih tonova, odnosno da odluka neće biti jednoglasna. Zaključci će vjerojatno izgledati kao kompromis iz kojeg nećemo moći ništa iščitati", objasnila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović.

Sve na dugom štapu

Ovako nešto, napomenula je, trebaju podržati i čelnici vlada, ali u mnogim državama članicama to treba biti izglasano i u parlamentu.

"Sve je na dugom štapu, tim više što je to neodvojivo od planova koje iznosi NATO savez. Glavni tajnik je rekao da unutar NATO-a ne postoji jedinstvo", rekla je Petrović te dodala da mnoge države nisu spremne uložiti novac u vojsku nauštrb zdravstva, socijalnih programa i obrazovanja.

"Španjolska – kojoj Donald Trump prijeti isključenjem iz NATO-a – Portugal, Irska, to su zemlje koje od početka ruske agresije na Ukrajinu koje na svakom samitu Europskog vijeća nikada nisu istrčavale niti su se isticale. Podržavaju Ukrajinu, glasaju za ono što treba, ali su našle mjeru i nikada nisu davale bombastične izjave", pojasnila je.

Europska unija, nastavila je, čini se u potpunosti dezorijentiranom.

"To vidim po više stvari jer sve se donosi stihijski. Obranu treba jačati, ali treba postojati neka strategija, nekakav diplomatski plan. O tome ne čujemo ništa. Također se to vidi po najavama da će se od ruske zamrznute imovine financirati kredit za Ukrajinu. Od početka agresije se Rusiju optužuje da krši međunarodno pravo, što i radi, ali sada bi Unija napravila isto. To je opasan presedan", istaknula je Petrović.

Akrobatska diplomacija

Ukrajinsko pitanje, ustvrdila je, se zasada svodi na američko-rusku akrobatsku diplomaciju, a Europska unija plaća račune bez da igra značajniju ulogu.

"Čini mi se da je EU od početka zauzela krivi, potpuno binaran crno-bijeli stav. Nije pokušala diplomatski utjecati na tijek rat. Trump je shvatio da se mora razgovarati, rat se bez toga ne može završiti. Mi to znamo, mi znamo kako se završava rat. Mi smo zemlja koja zna što je rat", rekla je.

Komentirala je i mogućnost da Trump Ukrajini pošalje moćne rakete Tomahawk.

"To zasad vidim kao kartu kojom Trump pritišće Moskvu da pregovori krenu. Stvara se dojam da Rusija to još uvijek smatra blefom tako da je sve skupa to jedna velika igra. Zbog svih tih crvenih linija ja nažalost ne vidim skoro rješenje za mir", zaključila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.