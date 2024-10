Počeo samit u Dubrovniku, Plenković i Zelenski održali govore: "Sve te prijetnje Moskve su stvarne"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Andrej Plenković održali su govore na samitu u Dubrovniku. Okupljenima se prvi obratio Plenković, koji je istaknuo tri glavne teme samita za pomoć Ukrajini: odnos s Europskom unijom, prekid stradanja u Ukrajini te podršku napadnutoj zemlji kroz međunarodne sporazume.

"Naglašavamo svoju odlučnost u potpori Ukrajini. Trebamo budućnost koja će jamčiti mir i prosperitet. Hrvatska već uživa u privilegijama koje nudi članstvo u Europskoj uniji, a svoju pomoć nudimo i Ukrajini i drugim državama na putu prema članstvu. Pozdravljamo napredak Ukrajine u tom smislu", ustvrdio je.

Dodao je se Rusiji ne smije dopustiti korištenje sile da bi postigla svoju ciljeve.

"Borba Ukrajine je važna za svijet jer Ukrajinci neopisivo hrabro brane svoje domove i mi smo svim srcem smo uz njih. Rusija nije samo napala Ukrajinu, nego je potkopala same temelje europske sigurnosti. To je napad na suverenitet i pravo svake države da odabere svoje političke partnere, a to je sam kamen temeljac Europske unije", rekao je premijer.

"Nemamo nikakve dvojbe da će Ukrajina pobijediti", zaključio je.

Nakon Plenkovića je govor održao ukrajinski predsjednik.

"Dragi prijatelji, moramo jačati kapacitete za borbu protiv deestabilizacije Europe i svijeta. Hvala vam na sudjelovanju u mirovnom samitu i doista svi vi ste pokušali da se ovaj rat okonča na pravedan način, što je za nas od najveće važnosti. Želimo stabilnost, ali je ona postala vrlo važan resurs u međunarodnim odnosima", rekao je Zelenski.

"Naravno da je ruska agresija ugroza i za stabilnost istočne Europe. Sve te prijetnje Moskve su stvarne. Ona želi destabilizirati Europu i na Balkanu i na Baltiku miješajući se u živote drugih država", dodao je.

Upravo je zato, nastavio je, potrebno jačati kapacitete za borbu protiv destabilizacije Europe i svijeta.

"Ovakvi bilateralni sporazumi o sigurnosti, kojih imamo ukupno 26, ključni su za strukturu Europu. Kada postoje takve sigurnosne spone, onda je nemoguće da se netko sa strane umiješa u našu sigurnost. Ruski rat protiv nas, našeg naroda, pokazao je svijetu kako izgleda moderno ratovanje", zaključio je.

Pročitajte i ovo Usprkos kritikama FOTOGALERIJA Pala zajednička fotografija: U Dubrovniku se zajedno slikali Zelenski, Vučić i Plenković

Pročitajte i ovo Potpisan ugovor o suradnji VIDEO Oglasio se Zelenski nakon sastanka s Plenkovićem: Otkrio koje su bile ključne teme razgovora