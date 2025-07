Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović emotivno je doživjela početak mimohoda kojim se obilježava 30. godina od vojno-redarstvene operacije Oluja.

"Tako je bilo i prije 10 godina kad sam vidjela postrojbe iz Domovinskog rata. Sada kada sam gledala kako nose zastavu, kako nevješto stupaju i kako su svi puno stariji, ali su tako ponosni. To su bili mladi ljudi 1991. godine i dali su sve najbolje od sebe. Oni su živi i to je dragocjeno, ali ih puno ima koji su izgubili svoje živote i položili ih za našu domovinu", kroz suze je rekla Petrović.

Nazvala ih je ratnicima svjetla i rekla da je to generacija kojoj i sama pripada.

"To je generacija koja je izletjela iz disco cluba, u pozadini Rolling Stonesi, dva deci nekakvog whiskeyija s malo leda. Pogledali lijevo, pogledali desno. Prvi put u hrvatskoj povijesti. Shvatili su što im je raditi. Poljubili su svoju zastavu, stavili krunicu oko vrata. Našli nekakvo oružje i otišli braniti domovinu", rekla je.

Kazala je kako je to bio veličanstven i neponovljiv trenutak u povijesti.

"Toga se zorno sjećam.To je trenutak u kojem su kćeri i sinovi partizana, ustaša i domobrana bili jedno. To je bila ta nova generacija u to vrijeme. Stvarno im hvala. Baš sam ganuta", kazala je.

