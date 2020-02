Kolinda Grabar-Kitarović dužnost Zoranu Milanoviću predaje u utorak. Ostavštinu Predsjednice u odlasku komentirala je za Dnevnik Nove TV Ivana Petrović.

Kako je po tvojoj procjeni Kolinda Grabar-Kitarović odradila svoj mandat?

Resor vanjske politike odradila je dobro. Ostaje činjenica da se prva nakon neovisnosti našla bilateralno s ruskim i američkim predsjednikom, tri mjeseca nakon što je preuzela dužnost.

Šteta što se ta bilaterala s Trumpom u Varšavi nije razradila u određenu strategiju državne politike. Predsjednik ne može sam po sebi tu puno, mora imati potporu Vlade. Da je tome tako bilo, možda se to s avionima ne bi ovako završilo.

Zatim tu je Inicijativa Triju mora, koja u našem javnom prostoru nije nikada bila elaborirana dovoljno do kraja kvalitetno. Predsjednica je to praktički gurala sama. Kada se Inicijativi priključila Njemačka, tada je tu Inicijativu snažno počela podržavati Vlada koja ju je do tada na određeni način ignorirala.

Bilo je još niz dobrih susreta. Susret u Izraelu, rezultirao je ugovorom o sigurnosnoj suradnji. Bila je bilaterala s Erdoganom, koja nije bila dogovor oko BiH, već je to bila priprema za post Erdoganovu eru koja nije daleko.

Sve se to, na žalost, utopilo u njezinom dosta lošem unutarnje-političkim radom u većem dijelu mandata. S njezinim dosta lošim timom koji je bio nadležan za unutarnju politiku, timom koji se s time bavio, koji je bio jedna slijepa ulica iz koje ona očito nije željela izaći. Sve dobro ostalo je u tom lošem trokutu ljepljenja pločica, ribolova i kombajna.

Ostavlja li ovaj slučaj s Lozančićem ipak mrlju na njezinom mandatu?

Ne mogu odgovoriti na to pitanje, jer ne znamo. Treba to rasvjetliti. Predsjednica je sama to pitanje potegla u debati na Novoj TV, ničim izazvana. Ono što ja znam i što sam čula od vrlo visokog izvora u Vladi je da je navodno za vrijeme arbitraže, kada su Slovenci uhvaćeni s prstima u pekmezu, da je tada Lozančić o tome obavijestio Zorana Milanovića, a nije obavijestio nju, odnosno nju je obavijesto s vremenskim odmakom.

Ako je to točno, onda to nije za DORH. Ono što je za DORH jest tijekom te afere jest informacija o Iranu i ulozi hrvatske tajne službe u postizanju nuklearnog sporazuma s Iranom koja je izlazila iz Ureda predsjednice i koju su vrlo selektivno plasirale putem gospodina Tepeša.

E, za to bi DORH u svakoj državi odmah reagirao jer je riječ o povjerljivim informacijama. Na to je sigurno DORH trebao reagirati, a na to nije reagirao. U svakoj drugoj zemlji netko bi zbog toga bio ispitan.

Jednako tako i ova korupcija u vojno-obavještajnoj službi. Ti ljudi su još uvijek u postupku, ali su otpremljeni u mirovinu. U svakoj drugoj zemlji oni bi dobili nečasni otpust.

