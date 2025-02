Njemu je 88, njoj 82. U vezi su tri mjeseca: "Nisam ni mislio da bu do toga došlo"

Pada broj razvoda, ali pada i broj brakova u Hrvata. Redakcija Provjerenog odlučila je istražiti tu statistiku tako što su razgovarali s ljudima s različitim pogledima na ljubav, od ljudi koji su sreću u ljubavi pronašli pod stare dane do parovi koji su zajedno više od šest desetljeća.

Malo je se sramimo, nekada ne želimo priznati, a nekada bismo oblijepili jumbo plakatima grad s priznanjem da nekoga volimo. Gledamo li na ljubav jednakim očima od vrtića do umirovljeničkog doma?

Ona ima 82, a on 88. Upoznali su se u domu za starije. Za ručkom su sjedili jedno do drugoga pa su čak preselili u istu sobu. Oko tri mjeseca su u vezi, ali to kažu - niti ne broje.

"Ono, smo se spominali, malo bi mi zašila gumb na košulji i tako je to išlo. Ko mala djeca, onda, znate. Nisam mislio da bi do toga došlo", rekao je Dragutin.

"Ma kakvi! Nisam ni sanjala da ću ja u dom ići, a kamoli ovako nešto", dodala je Ljubica.

Supružnici su im umrli, iza sebe imaju brakove od 63 i 55 godina. Imaju unuke, praunuke.

Osjećam se živ

"Moja žena je prije godina dana umrla ovdje. Mislio sam da je nikad neću preboljeti. I neću. Ali volim nju sad kao čovjeka, kao žensku i kaj god hoćete. Bez obzira na moje godine, ja se osjećam živ", kazao je Dragutin.

Kažu nam najteža je samoća, a oni su srodne duše koje se razumiju. I da, imaju dane kad su bolje i lošije volje. Ali bar se mogu požaliti jedan drugome.

"Idemo ovako poći. Ljubav je moćna. Duševne prirode moćna. Ima uspona i padova. Ali, ljubav nije vječna. Oni koji se žene samo zbog ljubavi, neće dugo trajati", govori to Nikola koji će ubrzo slaviti stoti rođendan.

Sve što je stvorio u životu, a bio je uspješan, ne bi mogao bez kako kaže njegove Milene.

"Pa sad će biti u sedmom mjesecu 67 godina braka", dodaje Milena.

Tri mjeseca prije sudbonosnog - DA

Milena i Nikola bili su tri mjeseca zajedno prije sudbonosnog da. I u njihovom slučaju to je zaista bilo sudbonosno.

"Postoji ljubav na prvi pogled! I kod me je bio takav slučaj. Ja sam susreo svoju Milenu, ona kaže se i ne sjeća toga, u predvorju sveučilišta pravnog fakulteta", započeo je Nikola.

"I evo nje nacrtala se i meni se oči duplo otvorile. I tu je počelo", dodaje, dok Milena kroz smijeh kaže da se toga ne sjeća.

"Sve je to nekako brzo bilo. On je jedini meni muškarac u životu", kaže Milena.

Formula uspješnog braka

Nikola kaže da je formula da si međusobno pomažete i da se međusobno držite leđa, a ne podmeće noge jer ne razumijete drugu stranu u različitim situacijama koje život nosi.

"Ja mislim da je brak zapravo jedna uspješna zajednica. I to se s vremenom razvijalo. Što je on uspješniji bio, ja sam uvijek od njegovog dinara ili dolara pravila dva", kaže Milena, a njom se složio i Nikola.

Prigovora uvijek ima, ali u mjeri. I govore nam jedan je benefit starosti.

"Dobro je da, pogotovo sada, brzo prođe. Da li on zaboravi što je bilo, za sat, dva, ništa. Prije bi malo duže, u starija vremena, bi to držali u sebi", rekla je Milena.

Sve manje razvoda

Statistički iz godine u godinu broj razvoda ipak pada. Posebno od korone, privatne prakse bračnih terapeuta su pune. To je zapravo ohrabrujući podatak, sve je veći broj ljudi koji su voljni raditi na sebi i ne dizati olako ruke od svojih veza.

Pad u broj u sklopljenih brakova je pak lako objasniti, mnogi ljudi se odlučuju nikada registrirati svoju ljubav. Imaju zajedničku imovinu, djecu, ali brak ne žele.

Zaključak priče je da princ na bijelom konju ne postoji, a bome ni pepeljuga, ali ono što postoji je stvarna ljubav.

Zato svaki dan, a ne samo za Valentinovo pokušajte razumjeti jedni druge i nemoj te im zaboraviti reći da ih volite.

Cijelu priču pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Eme Branice.

