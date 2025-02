Dabro krši zakon, a DP-u je kriva "duboka država"? "To je paraobavještajno podzemlje"

Za to što snimke Josipa Dabre na kojima puca iz raznoraznoga oružja izlaze u javnost kriva je, ponavljaju uporno iz Domovinskog pokreta, "duboka država".

"Mislio sam na paraobavještajno podzemlje koje se služi s takvim stvarima", rekao je Stipo Mlinarić.



Njihov ulazak u vlast, uvjereni su, mnogima smeta. "Smeta mnogim interesnim skupinama, ne mislim tu sad na kolege iz većine. Interesnim skupinama ljudi koji ne izlaze na izbore, a upravljaju velikim novcem", rekao je Mlinarić. Na pitanje novinara o kome je točno riječ, odgovorio je: "Ne znam ja, ja ne znam ime i prezime, da znam ime i prezime, ja bih vam rekao. Kad budem znao, napravit ćemo tiskovnu i reći ćemo vam".



Tko bi ta duboka država mogla biti ne znaju ni u HDZ-u. "Ja ne znam, kažem da ne znam što je to duboka država. To trebate njih pitati, oni će vjerojatno znati", poručio je Ante Sanader.



Tko podmeće DP-u za oporbu pak i nije preveliki misterij. "Oni se žale na duboku državu. Svašta. Ta duboka država je u njihovim partnerima. Pa oni su izabrali tu duboku državu. Pa oni toj dubokoj državi drže ljestve. Oni za tu duboku državu dižu ruke svaki tjedan", rekao je Božo Petrov.



Da je doista bila riječ o beskompromisnoj borbi protiv korupcije Dabro bi, kaže oporba, iznio svoje sumnje prije negoli je izišla snimka. Ovako, post festum na taj se argument ne mogu pozivati. No kako se DP ipak nije predao bez borbe - saga se nastavlja.



"Ona slavna rečenica "ja mogu što hoću" premijera, ta era "ja mogu što hoću" - je završila, a započela era "mogu što hoću" Domovinskog pokreta, ali ako hoćete konkretno Josipa Dabre, 76 presudne ruke u Saboru", poručila je Ivana Marković.



Od početka se zna da kompromitirajućih Dabrinih snimki ima još. Pitanje je samo hoće li ih tko i u kojem trenutku pustiti u javnost.



"To prelazi više svaku granicu. Ako je Josip Dabro jedini problem u državi, onda mi nemamo problem. A ja vidim da imamo problema svugdje", nadodao je Mlinarić.

Je li Dabrinoj karijeri potpredsjednika Vlade presudila duboka država, nezadovoljni bivši ili sadašnji partner, sve to u jednom, ili pak ništa od navedenog, Domovinski pokret još pokušava razaznati.

To da je Dabro kažnjen zato jer je učinio potpunu glupost, kazneno djelo i pri tom pružio najgori mogući primjer mladima - najmanje im je vjerojatno. A ni on sam lekciju, čini se, nije naučio.

