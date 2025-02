S SDP-ovom saborskom zastupnicom Barbarom Antolić Vupora u istražnom je zatvoru završio i Vlado Podbrežnički, pročelnik u Gradu Varaždinu, koji je, među ostalim zadužen za izdavanje građevinskih dozvola. Na slobodu je, pak, puštena Jagoda Bistrović, 73-godišnja sudska vještakinja koja je osumnjičena da im je pomogla u sređivanju građevinske dozvole za kuću saborske zastupnice.

Tijekom obnove kuće napravljen je zahvat za koji je trebala građevinska dozvola, zbog čega je Antolić Vupora požurivala je Podbrežničkog da joj je izda jer joj je građevinska inspekcija utvrdila nepravilnosti. Za sumnjive poteze doznalo se iz snimljenih razgovora građevinske inspektorice i Podbrežničkog, koji su prvi završili pod tajnim nadzorom.

Vještakinja je, doznaje Index, snimljena kako pročelniku govori da joj je saborska zastupnica dostavila projekt "svoje male kuće" te dalje komentira da im "sada u Varaždinu ne odgovara da netko po SDP-u radi pi*darije". Bilo im je jasno da će Antolić Vupora imati problema s dozvolom, a joj je najvažnije bilo da "to ne dođe do Sabora" ili u novine.

"Barbara bi htjela da se to riješi tiho", rekla je Bistrović u jednom razgovoru Podbrežničkom, a on je odgovorio: "Sve će biti u redu. Moramo brinuti jedni za druge jer smo inače gotovi."

Pročelnik priznaje da će "morati zažmiriti" i "izdati nešto problematično", a u više navrata su spominjali da Antolić Vupora zbog svega toga samo plače da strahuje da to ne dođe do sabora. Podbrežnički je na kraju zaključio da će morati Antolić Vupori izdati građevinsku dozvolu "jer nema drugog izbora", a vještakinja mu je na to uzvratila: "Želiš li da te Barbara stisne tamo uz zid?"

"Ona se meni više uopće ne javlja. Sva pitanja dolaze mi preko zamjenika gradonačelnika Miroslava Markovića", rekao je Podbrežnički.

