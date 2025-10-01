Državni tajnik želi biti šef zagrebačkog HDZ-a: "Suprostavit ćemo se radikalno lijevoj ideologiji"

Predsjednik HDZ-a gradske četvrti Črnomerec Ivan Matijević najavio je u srijedu da će se kandidirati za šefa zagrebačke organizacije stranke istaknuvši, među inim, da će se sa svojim timom "jasno suprotstaviti radikalno lijevoj ideologiji koju nameće aktualna gradska vlast".

Danas sam zajedno sa svojim timom preuzeo potpisne liste kandidata za predsjednika i potpredsjednika Gradske organizacije HDZ Zagreb, napisao je Matijević na društvenoj mreži Facebook najavljujući kandidaturu. Odlučno i s velikim žarom krećem u unutarstranački izborni proces za vođenje naše stranke u Gradu Zagrebu, dodao je.

Uz njega su, naveo je, kao kandidati za potpredsjednike – Danijela Blažanović, Mato Ačkar, Maksimilijan Šimrak i Marko Perisa kao i čelnici organizacija gradskih četvrti te predstavnici zajednica mladeži, žena, utemeljitelja, branitelja te poduzetnika i obrtnika.

"Stalno sam na terenu, među ljudima"

Podsjetivši na svoj stranački put - predsjednika temeljne organizacije na Jelenovcu, predsjednika Organizacije gradske četvrti HDZ Črnomerec i člana Gradskog odbora te Nacionalnog odbora stranke, kao i to da je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Matijević je u objavi istaknuo da je stalno "na terenu, među ljudima, nastojeći razumjeti njihova očekivanja, shvatiti njihove probleme i predlagati konkretna rješenja”.

"Tako namjeravam djelovati kao predsjednik Gradske organizacije – uvijek osluškujući dobre ideje i korisne prijedloge naših članova i sugrađana”, poručio je.

Zahvalio je u objavi aktualnom vodstvu na dosadašnjem radu i doprinosu te dodao kako je "sad došlo vrijeme za novu fazu, izgradnju moderne, prepoznatljive i snažne političke organizacije koja će odgovoriti na izazove koje pred nas stavlja politička stvarnost u Zagrebu”.

"Ljevica svojim politikama unazađuje grad, gomila probleme i ideološki dijeli građane. Za to vrijeme, Vlada predvođena HDZ-om i predsjednikom Andrejem Plenkovićem pokazuje odgovornost i brigu prema Zagrepčankama i Zagrepčanima te osigurava sve preduvjete za dovršetak obnove nakon potresa i ključnih razvojnih projekata u Zagrebu”, ustvrdio je.

"Jasno ćemo se suprostaviti radikalno lijevoj ideologiji"

Njegov program stoga će, kako je naveo, biti nadogradnja aktivnostima Vlade u glavnom gradu i bit će usmjeren na ključne teme za građane – rast plaća, priuštivo stanovanje, prometno rasterećenje, gospodarenje otpadom i ostale teme važne za podizanje kvalitete života i razvoj grada.

"Pritom ćemo se jasno suprotstaviti radikalno lijevoj ideologiji koju nameće aktualna gradska vlast”, naglasio je uz poziv da se njegovom timu pridruže svi koji smatraju da Zagreb zaslužuje bolje.

Njegov tim će, poručio je na, u iduće četiri godine na uključiv način raditi na dobrobit svih Zagrepčanki i Zagrepčana, i to s konačnim ciljem da dobiju povjerenje građana na sljedećim lokalnim izborima 2029. godine.