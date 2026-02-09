Pravila se masovno krše, a posebno upozorenje odnosi se na jednu vrstu trgovina: "Ovoga morate biti svjesni"

Sezonsko sniženje u punom je jeku, ali ne i bez izazova. Brojni su naišli na lažna sniženja, a svaki četvrti proizvod online krši europske propise. Ipak, kad je u pitanju zaštita njihovih prava, potrošači više vjeruju trgovcima, nego državi.

"Dođem u trgovinu, pogledam u etiketu, na njoj piše 7,99; a prelijepljeno s 15,99 – znači digli su cijenu, a prelijepili onu spuštenu", ispričala je Jasminka iz Siska.

Takve prakse i dalje su česte. S lažnim sniženjima susrelo se više od 70 posto potrošača. Pokazalo je istraživanje Biljane Borzan, prema kojemu više od pola Hrvata ne zna svoja potrošačka prava. U usporedbi s europskim prosjekom od 70 %, da trgovci poštuju njihova prava smatra 59 % Hrvata. Onih koji vjeruju da će njihova potrošačka prava zaštititi država – u Hrvatskoj je 30 %, europski je prosjek 61 %.

"Vrlo često se događa da se oglasi nova cijena, koja je zapravo stara cijena koja je bila prije, ali ako čovjek nije to pratio taj proizvod kroz duže vrijeme, neće to niti primijetiti, otići će sretan i zadovoljan da je nešto uštedio", ispričala je Borzan.

Europska komisija pokrenula je tužbe, a na oprez pozivaju i iz Gospodarske komore. Što se tiče zimskog sniženja, inspektorat je dosad proveo 165 nadzora, pravila su se kršila – u gotovo svakom 8. nadzoru.

