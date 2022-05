Javni dug po stanovniku iznosi 90.000 kuna. Ako je država zadužena, kako neće biti njeni građani. Stoga Informer donosi zablude o dugovanjima.

Znate li da je u Hrvatskoj blokirano 240.000 građana? Prekomjerna potrošnja, ignoriranje problema i prekasno traženje pomoći vode u prezaduženost. Zato Infomer donosi savjete financijskog stručnjaka Igora Škrgatića.

Financijski problemi često započinju manjim dugovima.

''To je rijetko, znači ne. Više ide obrnuti proces. Uvijek imate neki glavni dug, kredit u banci ili neka druga velika obveza koju pokušavate uredno servisirati. Zbog toga što ga pokušavate uredno servirati otvaraju se problemi na drugim frontovima i počnete kasniti s plaćanjem kartica, komunalija i onda to završi i na telefonu.''

Jedan od razloga prezaduženosti Hrvata je prekomjerni konzumerizam.

''Da, ali nije presudan razlog. Uglavnom se radi o nekim objektivnim razloga poput pada primanja, gubitka posla, bolesti itd. Međutim, prekomjerno trošenje i neodgovorno zaduživanje svakako je dio problema.''

Ljudi u problemu prekasno traže financijski savjet.

''To je točno. Ljudi obično potraže savjet u trenutku kada je problem već eskalirao do razine kada ga je teško riješiti.''

Znate li koja je razlika između neto i bruto plaće, ali i od čega se plaća sve sastoji?

Mali, ali financijski pismeni: Kada je najbolje vrijeme da djeci počnete davati džeparac?

Ignoriranje financijski problema put je prema prezaduživanju.

''Da, sam proces ulaska u prezaduženost ima neke faze kroz koje svi prolaze. Prva faza je negacija problema i očekivanje da će se ono što je bilo uzrok riješiti. Dakle, ako ste ostali bez posla, da ćete naći novi posao, privatni problemi će se riješiti, da ćete ozdraviti ako ste bolesni. Ima pet, šest uzroka zbog kojih se pada u prezaduženost. U svakom tom procesu svi prolaze kroz iste korake.''

Financijski savjetnici zarađuju na dužnicima.

''Da. Naravno, usluga financijskog savjetovanja nikada nije besplatna. Netko će to platiti – hoće li to biti dužnik ili će biti financirana iz nekog drugog izvora, to je pitanje.''

Više su zaduženi stariji nego mlađi građani.

''Ne. Naše je iskustvo da je svatko zadužen do razine svojih prihoda koje ima u trenutku prezaduženosti, ako ti prihodi padnu naravno da dolazi do problema. Stariji ljudi nisu zaduženi za velike apsolutne iznose, međutim, nemaju mogućnosti to rješavati sami zbog visoke životne dobi i niskih prihoda tako da to ulazi u domenu socijalnog problema.''

Više su zadužene žene nego muškarci.

''Ne. Otprilike po iskustvu tu je pola-pola. Često se događa da supružnik ne zna da mu je bračni partner prezadužen i da se u kućanstvu taje informacije, ali tu opet imamo situaciju da to rade i muškarci i žene. Dakle, i tu je spolna ravnopravnost.''

Zlatno financijsko pravilo.

''Treba imati obveze usklađene sa svojim prihodima. Dugoročne stvari treba financirati dugoročnim izvorima i ono što je možda najvažnije, iz iskustva naših ljudi, jest da treba jako paziti što potpisujete.''

