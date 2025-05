Bez mobitela, laptopa i interneta? Oni su dokaz da se može: "To stvara ovisnost, a ovako se zabavljaš"

Dan BezVeze devetu godinu zaredom bio je inspirativan za školarce diljem Hrvatske.

"To je jedan dan koji nema veze, sama riječ kaže, i nije bezvezan kao što inače sama riječ kaže, nego možda je čak i lijep jako. Bez veze samo znači ono da nema interneta", rekao je Fran, učenik Osnovne škole Rapska.

U srijedu je 135 osnovnih i srednjih škola bilo bez ekrana: mobitela, laptopa i internetske veze. Umjesto toga, dan im je ispunila igra i kreacija, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Slavica Parlov Horvat.

"Obzirom da imamo sve više problema sa grafomotorikom u prvim i drugim razredima, odlučili smo organizirati radionicu kukičanja, što je djeci vrlo neobično", istaknula je Narcisa Pavlek, učiteljica OŠ Rapska.

Ta je aktivnost razveselila i učenike.

"Lijepo je štrikati zato što su skratiš vrijeme kad ti je dosadno. Možeš napraviti jako lijepe stvari od vune", rekla je Ana.

"O mobitelu možeš biti ovisan, a ovdje se zabavljaš", napomenuo je Sven.

Kad se male ruke slože, sve se može pa i izrada brodova ili kemijski pokusi – kreaciji nema kraja.

"Naš pokus ima i miris, jako je zabavan i kreativan i fora je za raditi", rekla je Gita i dodala da je pokus 100 puta bolji od mobitela.

Što je s roditeljima?

Inicijativu koja upozorava na štetnost ekrana te nas vraća u dobra stara vremena ručnog rada, igre u prirodi, direktne komunikacije pokrenula je Mirena Maljković iz zagrebačke Osnovne škole Rapska.

"Djeca su previše na ekranima i to im značajno utječe na koncentraciju, mi to vidimo u školi. Mi pozivamo roditelje da i oni ugase ekrane i onda kada prođe taj dan ja pitam učenike: 'Tko od vaših roditelja se družio s vama?' Jako je slab odaziv i to je nešto što me muči", objasnila je.

Preporuka stručnjaka je da djeca do sedme godine uopće ne koriste ekrane, a školarci što manje s obzirom na to da oni negativno utječu osim na pažnju i na motiviranost, socijalnu inteligenciju te vještine čitanja i pisanja.