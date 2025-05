Pametni gradovi više nisu stvar budućnosti, već svakodnevice. No koliko su zaista pametni – i u čemu to Zagreb još uvijek kaska?



"Mnogi ljudi govore o tome i pitaju što je pametni grad, a ponekad ono što mi volimo reći jest što nije pametni grad, jer postoji infrastruktura, imate energiju, prijevoz, imate hranu, zdravstvenu skrb - sve to zapravo dolazi zajedno", objašnjava Sami Kazi, stručnjak za pametne gradove i inteligentne zgrade.

Prvi problem za koji postoji pametno rješenje je odvoz otpada. Danas često neučinkovit, a zapravo može biti potpuno automatiziran.



"Možete imati različite vrste senzora koji će vam reći ne samo kada je kanta puna, već i kada se, na primjer, proizvodi previše bioplina ili postoji zagađenje, tako da vozilo može doći tada i to odvesti", smatra Sami Kazi stručnjak za pametne gradove i inteligentne zgrade.

Postoje i druga rješenja za otpad, kao i za gužve u prometu, a koja su to pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Duvnjak.