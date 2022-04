Drugu godinu zaredom sindikati ne izlaze s podacima o uskrsnoj košarici, no da se novčano povećala, a opsegom smanjila, svima je jasno. Povećao se i broj onih koji će štedjeti ovih blagdana, a kako je to i koliko utjecalo na prodavače istražila je Martina Marčinko, novinarka Informera.

Gotovo će svi građani na uskrsnom stolu imati kuhana jaja, čija cijena, barem na tržnici, nije porasla. To se doduše ne može reći za trgovačke centre. Od ranije kune po komadu, već su dugo kunu i pol.

"Kod nas jaja nisu poskupila. Po komadu ih imamo po kunu. Kao i svakog Uskrsa uvijek pojačamo narudžbe i uvijek ima više kupaca, to se podrazumijeva", rekla je prodavačica Magdalena.

No objava uskrsne košarice se ne podrazumijeva. Već drugu godinu sindikati nisu izašli s podacima.

"Razlozi su isti kao što su bili prethodnih godina, a to je situacija s koronom. Smatrali smo da nije primjereno u uvjetima dok se ljudi razbolijevaju, dio ljudi umire i dok smo u strahu od bolesti i od toga hoće li ostati bez posla i neće dobiti plaću, da mi govorimo o košarici. Ove je godine to bilo dodatno pojačano i zbog svih poskupljenja.

S jedne bi ih strane bilo dobrodošlo obraditi, ali s druge strane da mi govorimo ljudima koliko bi koštala jedna minimalna, prosječna košarica koja bi bila optimalna za jednu obitelj možda bi bilo pomalo i kontraproduktivno. U uvjetima u kojima su cijene išle drastično prema gore i gdje u svim tim situacijama bi ljudi rekli koga nam vraga sada govore koliko bi trebalo kada mi imamo koliko imamo", objašnjava Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Uz rast cijena svega dogodio se i blagi pad prosječne plaće. Može li se onda, bez obzira na nedostatak podataka, pretpostaviti da se za istu cijenu dobiva manje?

"Uskrsna košarica će sada možda biti nešto iskorigirana zbog različitih akcija koje se događaju i vjerujemo da će u mnogome biti slična onome kao lani, odnosno preklani upravo zbog akcija. Trgovci su sasvim jasno vidjeli da je ipak neka građanska mogućnost i koliko si građani mogu priuštiti sve skučenija", govori Sever.

Svemu skočila cijena, no građani će kupovati

Prema najnovijim podatcima čak dvije trećine građana ove je godine pripazilo što će staviti u svoju uskrsnu košaricu. Doduše, naši sugovornici ne potvrđuju tu tezu.

"Mislim da ćemo se ponašati jednako kao i do sada. Naravno, sve ovisi o cijenama kako će se iskazivati", kaže Tanja koju smo našli dok je bila u kupnji na tržnici Kvatrić. "Kao i prethodnih godina nisam ništa posebno kupovala, ono u granicama'", govori Zorka. Prodavač Bojan kaže: "Nema ni trgovaca, ni prodavača, ni kupaca, sve je slabo. Paradajzu i paprici najviše je porasla cijena. Svemu je skočila, ali ovome posebno".

Za onaj, mali broj proizvoda koji još nisu poskupili, imamo najavu da hoće.

"Jedno od poskupljenja se događalo još lani na brašnu koje je još uvijek imalo cijenu predlanjske pšenice. Nije bilo posebnog razloga, a još tada nisu dizane cijene energenata, nešto malo je poskupio transport zbog nafte, ali ne toliko značajno da se moralo na taj način po desetak i više posto osjetiti na cijenama kruga ili pekarskih proizvoda", rekao je Krešimir Sever.

No vratimo se na tržnicu. Na pitanje bude li za Uskrs najveći promet na tržnicama prodavač Mirsad odgovara kako "za Uskrs bude najbolje. To je vrh, vrhova, petak i subota su savršeni". Kaže kako najviše kupuju mladi luk, salatu i rajčicu za koju smo pitali koliko je poskupjela. "Prošle je godine bila 25, a ovu je 30 kuna. Samo da vam pokažem ovu rajčicu, ona vrijedi i više. Uzgoj je skup".

Potencijalno rješenje regulacije, koje su susjedne države imale, jest zamrzavanje cijena prehrambenih proizvoda. Doduše, susjedne su države imale i izbore.

"Bilo je vrlo važno držati cijene nekih strateških namirnica na određenoj razini. To je jedna od mogućnosti koja je krajnja. Tu se otvara prostor manipulacijama. Svako zamrzavanje cijena na nekakvim razinama može izazvati da onaj tko to prodaje zaustavi prodaju toga i drži kod sebe u skladištima ili hladnjačama i da izazove umjetnu nestašicu. To izaziva odmrzavanje cijena i naravno da to sve skupa plate građani", obrazlaže predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Ministarstvo poljoprivrede zamrzavanje cijena nikako ne vidi kao opciju. Ministrica kaže kako se cijene u otvorenim tržišnim ekonomijama formiraju upravo na tržištu.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!