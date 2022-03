Litru maslinova ulja uskoro ćemo plaćati više. Začarani krug poskupljenja neće zaobići ni ovaj proizvod, jer kako kažu maslinari, većina ulaznih troškova poskupjela je barem dvostruko. Za Dnevnik Nove TV više detalja donosi reporterka Lina Dollar.

Idealno za masline bi bilo da su mineralizirane pred kišu. No, gnojivo je skupo pa maslinar Franko Matijašić to nije napravio, jer bi ga to stajalo tri do četiri puta više nego lani. "Nešto ćemo dati preko lista, ja sam gnojio sa stajskim koliko sam imao", kazao je.

No to je samo jedna u nizu stavki kojoj je u posljednjih godinu dana skočila cijena, ističu maslinari. "Plavi dizel je išao dosta gore, možemo zamisliti, od lani je duplo otišao, a da ne govorimo zaštita, i ostalo", objašnjava maslinar Livio Belci.

I zbog te računice i maslinovo ulje dijeli sudbinu mnogih proizvoda na tržištu. "Ako drugo poskupljuje i do tristo posto, ja znam da mi ne možemo toliko, ali opet nekako do korekcija mora doći nažalost da bi bilo to isplativo", objašnjava Matijašić.

Ni sami ne znaju kolika će biti poskupljenja

Alternative, kažu maslinari, u ovom trenutku jednostavno nemaju.

"Kada njima neka zaštitna sredstva ili bilo koji ulazni podatak poskupi od pet do deset posto, to je njima prihvatljivo, ali kad nešto poskupi četiri do pet puta u jednoj godini, onda na to ne može nitko biti spreman", smatra Ezio Pinzan iz istarske uprave za poljoprivredu.

Pitanje je, hoće li na novo poskupljenje maslinova ulja biti spremno tržište. Jer primjerice i lani je njegova cijena išla oko 30 posto gore zbog loše maslinarske godine, pa je pola litre vodnjanskog ekstradjevičanskog maslinovog ulja danas 130 kuna.

Građani tvrde, maslinovo ulje uskoro će im postati nepoznanica. Kao i cijena do koje će ići, kako maslinovo ulje, tako i ostali poljoprivredni proizvodi.

"Nama svaka dobava materijala je viša cijena, niti mi ne znamo do kuda to ide, jednostavno ćemo morati krajnjim proizvodom pratiti taj ulaz", zaključio je Dean Matić, predsjednik županijskog ceha poljoprivrednika.

A sve to kako ne bi poslovali u minusu.

