Veljača je bila 3,7 posto skuplja od lanjske! Građane najviše ljute cijene hrane - u godinu dana skuplja je 5,1 posto.

Ono što još više zabrinjava su cijene usluga. Od frizera do zubara, sve je poskupjelo. Apsolutni rekorderi u poskupljenjima su hoteli i restorani. U godinu dana cijene su skočile gotovo 10 posto. No to je statistika - u praksi cijene idu gore još brže.

Internet sve pamti. Dnevnik Nove TV je provjerio cijene istih hotela kod jedne agencije lani i ove godine, za isti tjedan u špici sezone, a podaci su šokantni.

Hotel s 2 zvjezdice u Poreču s lanjskih 295 poskupio je na 395 eura po osobi za tjedan dana ljetovanja u špici sezone.

Ljetovanje u hotelu s 3 zvjezdice u Vodicama lani je bilo 375, sada 455 eura. 4 zvjezdice na Kvarneru s 475 skočile su na 545 eura!

Iznenađuje još jedan detalj. Jedan trgovački lanac u Austriji, koji posluje i u Hrvatskoj, uz hranu, prodaje i aranžmane za proljetna putovanja.

Može se na krstarenje, na Maltu, u Italiju, Tajland pa i Havaje. Nudi se i produženi vikend u Opatiji - 3 noćenja za dvoje 300 eura.

Ako iz Hrvatske, izravno kod hotelijara, pokušate rezervirati iste te datume - platit ćete ih 529 eura!

Priču pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Dine Goleša.

