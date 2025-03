Prekinut četveromjesečni negativni trend: Objavljeni novi podaci o inflaciji

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u veljači je iznosila 3,6 posto na godišnjoj razini, objavio je u ponedjeljak Državni zavod za statistiku (DZS), čime je prekinut četveromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u veljači 2025. stopa inflacije iznosila 3,6 posto u odnosu na veljaču 2024. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest siječanj 2025, godine, bila niža za 0,2 posto.

U listopadu 2024. je prekinut višemjesečni trend usporavanja rasta cijena na godišnjoj razini, a nakon rasta za 2,2 posto u listopadu, 2,8 posto u studenom, 3,4 posto u prosincu te za četiri posto u siječnju ove godine, u veljači se godišnja inflacija vratila na silaznu putanju.

Prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 5,7 posto, za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan 4,9 posto, za energiju 3,4 posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,2 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na siječanj 2025., cijene hrane, pića i duhana te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije su pale za po 0,4 posto. cijene energije su porasle 0,6 posto, dok su cijene usluga u prosjeku ostale na istoj razini.

DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u veljači prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni – European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 17. ožujka.

Inflacija u Hrvatskoj druga najviša u eurozoni

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u veljači mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,7 posto, a od članica eurozone viša je bila jedino u Estoniji, pet posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u veljači iznosila je 2,4 posto. Nakon Estonije i Hrvatske, najvišu inflaciju je imala Belgija, 4,4 posto, Slovačka četiri posto, Latvija 3,6 posto itd.

Pročitajte i ovo Jedna osoba uhićena Strava u Dalmaciji: Objavljeno tko je i kako ubio 26-godišnjaka nađenog na cesti

Pročitajte i ovo potpuno neočekivano! Glumica strastveno poljubila dobitnika Oscara pred njegovom suprugom: "Čekala sam 21 godinu..."