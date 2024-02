"Pa ne naručujem se na frizuru, trebam liječničku pomoć": Mnogi pacijenti sve nezadovoljni praksom doktora opće medicine, evo što napraviti

Sve više građana žali se na praksu mnogih liječnika opće prakse, koji su uveli naručivanje. Znači sve manje liječnika opće prakse ima naviku da pacijenti mogu doći u ordinaciju, nego je potrebno prethodno se naručiti telefonski ili putem maila. I u mnogim slučajevima liječnik pacijenta naruči tek dan ili dva k snije.

"Pa nisu liječnici frizeri da se moramo naručiti nekoliko dana ranije. Jasno mi je da imaju gužvu, ali nitko ne ide i ne traži pomoć liječnika, ako mu nije potrebna ili se ne osjeća dobro. Pogotovo kada je riječ o djeci, sinu mi nije dobro a liječnica ga je naručila za dan kasnije i to popodne, a dijete ima temperaturu i osjeća se loše. Ako bez naručivanja dođem kod doktora, sestre se poprilično uzrujane, pitaju me - jeste li se naručili. Zašto za odlazak doktoru trebam rezervaciju, pa ne idem u restoran ili kod frizera, potebna mi je pomoć stručne osobe", rekla nam je jedna uzrujana čitateljica koju ta praksa liječnika jako smeta.

A nije jedina u tim pritužbama i drugi čitatelji su nam se požalili na tu sve češću praksu liječnika.

"Stalno nam govore da ne idemo na hitnu, osim u slučaju nužde. Ali što napraviti ako mi nije dobro, a liječnik opće prakse me ne želi primiti isti dan, nego me naruči dan kasnije, nikako mi to nije jasno", rekao je jedan čitatelj.

Što napraviti u takvim slučajevima odgovor smo potražili u HZZO-u.

"U skladu s Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog liječnicima je omogućena dodatna usluga naručivanja na pregled. U nadležnosti izabranog doktora je organizacija rada ordinacije, uključivo i odluka o naručivanju na pregled u ordinaciji na bilo koji način - telefonski ili e-mailom", poručili su nam iz HZZO-a.

Naglašavaju da izabrani doktor vrši trijažu i utvrđuje hitnoću, a procijeni li da se radi o akutnom stanju, isto je bez odgode i bez naručivanja u obvezi zbrinuti.

"Ako pacijent smatra da su uskraćena prava iz zdravstvenog osiguranja može poslati konkretni prigovor u kojem će dostaviti osobne podatke i podatke o liječniku", kažu iz HZZO-a.

Prigovor može poslati na mail područne službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta. Mailovi se nalaze ovdje.

Kroz sustav CEZIH-a (Centralni zdravstveni informacijski sustav Republike Hrvatske) doktor uvodi sve svoje pacijente i ostalo iz djelokruga svoga rada (izdavanje lijekova, upućivanje na pretrage i sl. što je potrebno pacijentu), a HZZO-u istim putem dostavlja izvješće o radu.