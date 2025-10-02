Uljanik planira proizvodnju oružja i streljiva: "Šokirani smo, Pula bi postala legitimna vojna meta!"

Saborski zastupnici IDS-a Dalibor Paus i Loris Peršurić u četvrtak su upozorili da planovi uvođenja proizvodnje i prometa oružja, vojne opreme, streljiva i djelatnosti vezanih uz eksplozivne tvari u pulskom brodogradilištu Uljanik predstavljaju rizik za sigurnost grada i regije.

Loris Persuric, Dalibor Paus - 3 (Foto: Damjan Tadic / CROPIX)

"Šokirani smo informacijama da se u Uljaniku planira proizvodnja oružja i streljiva", rekao je Dalibor Paus na izvanrednoj konferenciji za medije u Saboru.

Objašnjava da je riječ o točki koja je bila na dnevnom redu Nadzornog odbora 26. rujna, a konačna odluka o njoj trebala bi biti donesena na sjednici Skupštine društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. zakazanoj za 17. listopada.

Paus je upozorio da bi središte Pule, u kojem se brodogradilište nalazi, postalo legitimna vojna meta u slučaju proizvodnje oružja.

Podsjetio je da je grad u Drugom svjetskom ratu bio žestoko bombardiran upravo zbog vojne industrije u brodogradilištu. "Ne želimo da se povijest ponovi našim građanima", dodao je.

Saborski zastupnik i v.d. Predsjednik IDS-a Loris Peršurić istaknuo je zabrinjavajući trend jačanja vojnog karaktera Pule uz istovremeno slabljenje civilnog sektora.

"Materijali za skupštinu Uljanika idu u smjeru vojne industrije, a razvoj vojnog dijela pulskog aerodroma sve više nadmašuje civilni dio", rekao je i dodao kako ga zabrinjava činjenica da Pula polako postaje vojni grad.

Upozorili su i na šire posljedice po turizam i lokalnu ekonomiju jer Istra generira oko 30 posto hrvatskog turizma. Po njihovom mišljenju, pretvaranje dijela Uljanika u vojnu industriju moglo bi ozbiljno narušiti imidž i sigurnost regije.

Paus je istaknuo da problem nije u industriji sama po sebi, već u lokaciji. "Uljanik se nalazi u samom centru Pule, u susjedstvu brojnih naselja i u gradu čija se egzistencija temelji na turizmu i kulturnoj baštini. To jednostavno nije dobra lokacija za takvu industriju", naglasio je.

IDS traži hitno i javno objašnjenje od ministra financija te poručuje da građani Pule imaju pravo znati što se planira u njihovom gradu te sudjelovati u odlučivanju o vlastitoj sigurnosti i budućnosti.