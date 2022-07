Vijest da istražitelji češljaju dokumentaciju vezanu za sanaciju crne jame Sovjak koja godinama muči mještane Općine Viškovo - odjeknula je tim krajem. U prilog im ne ide ni vrijeme, uz loše vijesti guši ih i smrad iz crne rupe pune katrana i ostalog otpada.

Prije pet mjeseci svečano je najavljena sanacija Sovjaka, posao je krenuo, a danas je pod upitnikom. S neizvjesnošću sve, prvi red do crne rupe pune smeća, prati Ismet.

"Oni su sad stali rekli su da će počet u 9. mjesecu, a sada šta ja znam šta će bit", kaže Ismet iz Marinića.

Jer među uhićenima u akciji "Pročistač" je predsjednik uprave tvrtke koja je unutar zajednice ponuditelja izabrana za sanaciju jame Sovjak.

"Inače u našoj Hrvatskoj sve se krene, sve se započne i onda sve stane i onda problemi ovdje, problemi ondje, nikad niš bez problema. To traje od '56. godine, ja sam rođena '56. godine, prema tome ja i on smo jednako stari, ja san šla va mirovinu pa bi bilo vreme da gre i on va mirovinu", smatra Dubravka Sušanj iz Marinića.

Ali dokumentaciju sanacije sada češljaju istražitelji.

Iz fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na naš upit kažu da što se tiče istrage koja obuhvaća direktora GK grupe, prate razvoj situacije, no u ovom trenutku nisu u mogućnosti davati detaljnije informacije, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

"Kontaktirala sam fond i kako su mi rekli. Zapravo ove aktivnosti koje su preuzete postojećim ugovorima idu dalje i tako da je sada faza projektiranja i ishođenja građevinske dozvole", kaže Sanja Udović, načelnica općine Viškovo.

Da će se projekt nastaviti nada se Veljko, dugogodišnji protivnik jame.

"Strahujem jer ako ovaj natječaj bude poništen zbog koruptivnih aktivnosti to znači da u daljnjih 2 godine neće biti početka radova nego će krenuti novi natječaj koji će biti opet jedna saga za sebe", kaže Veljko Bezjak.

Više od 250 tisuća kubika katrana, zapečenih otpadnih ulja i otpada iz nekadašnje koksare leži ovdje. Sanacija je u jednu ruku, kažu i spas i strah.

"To je vretenica koja propušta taj nivo je s godinama padao, kada se to počne bušiti i kada budu nova nekakva podrhtavanja i nove situacije koje se moraju prilikom sanacije desiti, da će se ljudi ugroziti lošom kavalitetom zraka, isparavanjem", strahuje Mirta Rubeša iz kriznog eko stožera Marišćina.

Projekt čišćenja i saniranja jame Sovjak trebao bi biti gotov za četiri godine, a vrijedan je 390 milijuna kuna.

