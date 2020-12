Poruku Hrvatskoj poslao je putem Twittera papa Franjo.

Strašne slike nakon razornog potresa koji je u utorak pogodio Hrvatsku obilaze svijet. Riječi utjehe poslao je i papa Franjo, koji je Hrvatsku spomenuo u objavi na Twitteru.



"Jučer je potres u Hrvatskoj odnio žrtve i izazvao ozbiljnu štetu. Izražavam svoju bliskost s ozlijeđenima i onima koji su pogođeni ovim potresom i molim posebno za one koji su izgubili živote kao i za njihove obitelji", poručio je poglavar katoličke Crkve na društvenoj mreži.

Yesterday, an earthquake in Croatia caused victims and caused serious damage. I express my closeness to the wounded and to those who have been affected by the quake and I pray in particular for those who have lost their lives and for their families.