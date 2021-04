Utrka ''Wings for Life'' ove će se godine održati uz poneku izmjenu, ali cilj ostaje isti - trčati i pomoći drugima, kojima je to najpotrebnije.

U isto vrijeme za isti cilj. Utrka ''Wings for Life'' i ove će godine u jednom danu ujediniti cijeli svijet, ali i Hrvatsku. Unatoč pandemiji, trčat će se za one koji to ne mogu, a trkače će loviti virtualno presretačko vozilo.

Najmasovnija utrka na svijetu, održat će se i ove godine. Koronavirus zaustavio je masovna okupljanja, ali ne i ''Wings for Life'' World Run utrku. Trkači diljem svijeta trčat će za one koji ne mogu.

''Velika motivacija, i to je svakako, taj humanitarni dio utrke, velik plus. I nije ni čudo da je ova utrka postigla tako puno u tako malo vremena. Jer taj plemeniti dio utrke jako motivira trkačku populaciju'', komentirao je Jurica Šango iz škole trčanja u Zadru.

Analiza potencijalne nove afere u zdravstvu: "Ključno pitanje - vrijedi li taj posao 1,1 milijuna kuna?" No to nije jedini problem Ministarstva

Nikšina nova pluća, prva transplantirana u Hrvatskoj, su prodisala: "Sada napokon, napokon mogu duboko udahnuti..."

Trkače će zaustavljati virtualno presretačko vozilo koje će im korake pratiti putem aplikacije. Jer prije utrke, potrebno je preuzeti mobilnu aplikaciju "Wings for Life World Run", uplatiti startninu i odlučiti želiš li trčati sam, s prijateljima ili kao dio organizirane utrke. Jedna takva organizira se i u Zadru.

''Mi ćemo ove godine startati na Punti Bajlo, nećemo imati potrebe zatvarati ceste, nego će se trčati po šetnici, uz obalu, uz more'', objasnio je Šango.

A cijeli svijet utrku počinje u isto vrijeme, 9. svibnja, točno u 13 sati. Za najemotivniju utrku na svijetu spremni su i Riječani. Da nije koronavirusa, u Zadar bi išli s 10 autobusa, no svejedno od utrke ne odustaju.

''Planiramo da će nas sudjelovati otprilike 250 do 300 trkača. Ako možete otrčati 10 kilometara, otrčite sigurno 12 do 13 zato što se svi međusobno ohrabrujemo, guramo zapravo jedni druge. Plus, kad vidite ljude u kolicima'', govori Leopold Mandić, predsjednik studentskog zbora Rijeka te dodaje da su emocije toliko snažne da se ruše i osobni rekordi.

Plaćena startnina u potpunosti ide za istraživanja kojima je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine. Do nove ''Wings for Life'' utrke još je 10 dana.

Bili su jedno od najvećih žarišta korone u svijetu, a sad su napokon najavili potpuno otvaranje: "Spremni smo"

U ponoć istječe rok: Andrija Jarak otkrio koliko lista je dosad predano za izbore u gradu Zagrebu

Sanja Jurišić razgovarala je za Dnevnik Nove TV s jedriličarima Šimom i Mihovilom Fantelom. Ove godine neće trčati u Zadru jer će tada biti na pripremama u Španjolskoj, ali ipak će sudjelovati putem aplikacije. No, unatoč tome što su sportaši i oni tijekom utrke ruše svoje, osobne rekorde, a ove godine će im biti četvrto sudjelovanje u utrci.

''Toliko je pozitivne energije na jednom mjestu da zaboraviš na neke svoje granice, zaboraviš na bol. Plačeš sutra kada te malo bole listovi, ali definitivno se isplati trčati. Za viši cilj kada trčiš imaš osjećaj da radiš nešto za više dobro, pomažeš drugima i to je ispunjujući osjećaj'', rekao je Šime Fantela i pozvao sve da preuzmu aplikaciju te otrče za viši cilj.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr