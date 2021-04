Za Beroša i dalje nema mira - USKOK istražuje sklapanje ugovora s tvrtkom koja je zadužena za održavanje službene stranice o koronavirusu. No, to nije jedina stvar, već se istražuju i nabavke CT-uređaja kao i nabavku automatskog biokemijskog katalizatora.

Osim s cijepljenjem za Beroša novi problemi i zbog USKOK-ova zanimanja za javne nabave, ali i neke druge poslove koje je Ministarstvo zdravstva sklapalo. USKOK istražuje Ministarstvo zdravstva zbog Vladine stranice koronavirus.hr. Zatražili su dokumentaciju i očitovanje vezano za okolnosti sklapanja ugovora s tvrtkom Media Val radi uspostavljanja i održavanja službene Vladine stranice za informacije o koronavirusu.

Fokus je da je tvrtka Media Val odabrana mimo javnog natječaja te da je za izradu i održavanje stranice plaćeno 1,1 milijuna kuna. Stranica je počela s radom još 17. ožujka prošle godine. U Ministarstvu zdravstva kažu da nisu išli na javni natječaj iz razloga žurnosti i borbe s epidemijom u uvjetima sve većeg broja umrlih i oboljelih u susjednim državama. Kažu da im to omogućuje članak 42. Zakona o javnoj nabavi i da su dobili pozitivno mišljenje Ministarstva gospodarstva.

Plenkoviću nije dugo trebalo da vrati lopticu: "Nisam slušao što on govori. Te tlapnje slušamo danima. Znate kako se kaže, onaj tko nema posla, i s jarićima nešto radi"

Zoranu Mamiću odbijen zahtjev za izvršavanjem kazne u BiH: ''Ministarstvo u ovom trenutku nema osnova za daljnje postupanje po molbi osuđenika''

Banožić o vojsci u Okučanima: "Milanović nema pravo izravno zapovjediti vojnicima ni članovima Glavnog stožera"

Kako doznajemo Vlada je inzistirala na tome da se sve informacije vezano uz COVID-19 radi bolje učinkovitosti objedine na jednoj platformi. Ministarstvo zdravstva preuzelo je obvezu uspostavljanja i održavanja službene web stranice.

Ključno pitanje je vrijednost posla - vrijedi li taj posao 1,1 milijuna kuna? Istražitelji će tu imati relativno lagan posao jer je lako provjerljivo koliko iznosi izrada i održavanje web stranice s takvim sadržajem.

U tvrtki Media Val kažu da ih istražitelji još nisu kontaktirali niti tražili dokumentaciju i da sve informacije o slučaju imaju iz medija. No, to nije jedini problem za Ministarstvo zdravstva. Istražuju se i nabavke CT-uređaja u pojedinim općim i kliničkim centrima te nekih drugih uređaja poput nabavke automatskog biokemijskog katalizatora. Istražuje se koje su to tvrtke, a spominje se njih pet, šest koje se uvijek javljaju na takve natječaje. No, možda i najvažnije pitanje jest tko su odgovorne nadležne osobe koje su te javne najave potpisivale.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr