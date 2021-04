Utrka ''Wings for life'' i ove će godine u jednom danu ujediniti cijeli svijet, ali i Hrvatsku. Za dva tjedna zajedno će, u isto vrijeme trčati za one koji to ne mogu.

Trkači cijeloga svijeta startaju u isto vrijeme - za isti cilj - lakši život osobama s ozljedama leđne moždine.

''Radi se na buđenju svijesti osoba s invaliditetom jer nas je pandemija kao i prošle zatvorila sve u kuće, a kroz ovu utrku ćemo izaći van, natjecati se i oboriti svaki svoj osobni rekord'', pojasnio je Bojan Hajdin, predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.

Zbog epidemiološke situacije, utrka ''Wings for life'' održat će se na virtualan način. Kreće se 9. svibnja točno u 13 sati, zajedno s tisućama ljudi iz cijeloga svijeta. Zadatak je - trčati koliko možeš dok te ne sustigne virtualno presretačko vozilo.

Potrebno je samo preuzeti mobilnu aplikaciju ''Wings for Life World Run'', platiti voucher/kupon i odlučiti na koji način želiš trčati: sam, s prijateljima ili kao dio organizirane utrke. Jedna takva organizirana je u Osijeku.

''Pola staze se trči, utrkuje, vozi po nasipu gdje je pristup moguć osobama u kolicima, ostatak staze ide kroz šumu'', pojasno je Andrej Flauder, organizator u Osijeku. Plaćena startnina u potpunosti ide za istraživanja kojima je cilj pronaći lijek za ozljede leđne moždine.

Velikan svjetskog moto sporta pohvalio Zagreb i Hrvatsku: "Nevjerojatna je strast koju smo vidjeli"

Hrvatska ide na Olimpijske igre s jako malo sportaša: Tko se sve plasirao u Tokio?

''Svaki korak naprijed u olakšavanju samog života u kolicima je već veliki napredak, a i znamo da je prije nekoliko godina David Mzee napravio nekoliko koraka što u nama budi neku nadu'', istaknuo je Hajdin. Promjene su moguće - ako se ujedinimo, bilo to uživo ili online.

Više o utrci ''Wings for life'' pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr