Hrvatsko selo koje izgleda kao švicarski sir jer ima rupa više nego stanovnika. I dvije godine od potresa u Mečenčanima zemlja se doslovno otvara, o čemu izvještavaju i strani mediji. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

"Imali smo vrt za cijelo domaćinstvo, od krumpira pa jagoda", priča

Nikola Borojević, Mečenčani. Nikoli je najveća vrtača u Mečenčanima pojela sve plodove rada. Dvije godine od potresa za nju se još uvijek radi plan sanacije.

Prema posljednjem popisu stanovništva ovdje su 104 stanovnika. I 149 rupa.

Sanirano je tek šest rupa koje se nalaze tik uz obiteljske kuće, sanaciju čeka još njih stotinjak. Sada se rješava vrtača koja se nalazi usred polja, stavlja se na dno podloga kako više ne bi išla u dubinu.

Planiraju zatrpati 102 rupe. Ostale koje se nalaze usred šume i na udaljenim poljima neće se sanirati. Za najveću trebat će im sigurno 20-ak dana.

"Zasad ćemo zatrpavati one u kojima nema vode, a u kojima ima vode valjda će biti dobro vrijeme pa će se isušiti, ako ne onda ćemo pribjeći i pumpanju", rekla je Tatjana Dovranić Kardaš, voditeljica vodnogospodarske ispostave Banovina

Za sanaciju treba 1,1 milijun eura. To bi trebalo ići iz Fonda solidarnosti, ali za iskoristiti taj novac imamo još tri mjeseca.

"Ja moram reći da smo imali i zahtjev ljudi koji žive tamo da se neke vrtače ne saniraju" rekao je Tomo Medved, šef stožera civilne zaštite.

"Želimo; to je prvi glas da netko ne želi da se to sanira, to je malo glupo, rekao je Šime Cvitkušić.

Prije potresa za malo mjesto 25 kilometara od Petrinje rijetko je tko znao. Sad znaju svi, ali u Mečenčanima su na svojoj koži osjetili onu uzrečicu da slava nekad ne donosi sreću.

