Hrvatsko gospodarstvo u drugom tromjesečju poraslo 2,7 posto

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je utorak prvu procjenu prema kojoj je brutodomaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju realno porastao 2,7 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

To je nešto sporiji rast nego u prvom ovogodišnjem tromjesečju, kada je BDP porastao 2,8 posto, no to je već deseti kvartal zaredom kako gospodarstvo raste.

"Rast gospodarstva u drugom tromjesečju predvođen je najvećom sastavnicom BDP-a, potrošnjom kućanstava, te nastavkom rasta brutoinvesticija u fiksni kapital. Podržana prvenstveno rastom u uslužnim djelatnostima, potrošnja kućanstava je u drugom tromjesečju bila realno viša za 2,3 posto... Rezultat je to i izraženog pritiska na rast plaća, i dalje otpornog tržišta rada, kao i kretanja u turizmu", navode analitičari Raiffeisenbank Austria (RBA) u osvrtu na izvješće DZS-a.

Prema podacima DZS-a, potrošnja kućanstava, što je najveća sastavnica BDP-a, porasla je u proteklom kvartalu za 2,3 posto u odnosu na isto razdoblje godinu dana prije, nešto brže u odnosu na 1,4-postotni rast u prethodnom tromjesečju.

Brutoinvesticije u fiksni kapital porasle su, pak, za 3,2 posto na godišnjoj razini, sporije nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 3,9 posto. Porasla je i državna potrošnja, za 0,3 posto, nakon što je u prethodnom tromjesečju ojačala 2,2 posto.

S druge strane, izvoz roba i usluga pao je za 1,6 posto na godišnjoj razini, nakon snažnog rasta prethodnih kvartala. Pritom je izvoz roba pao za 9,7 posto, dok je izvoz usluga porastao za 8,3 posto.

Uvoz roba i usluga smanjen je istodobno za 3,6 posto, znatno više nego u prethodnom kvartalu, kada je skliznuo 0,8 posto. Pritom je uvoz roba smanjen za 7,3, dok je uvoz usluga porastao za 23,9 posto. Pad izvoza i uvoza „posljedica je nepovoljnih kretanja kod vanjskotrgovinske razmjene... Pri tome je smanjenje realne vrijednosti izvoza roba izravna posljedica kretanja na najvažnijim hrvatskim izvoznim tržištima”, navodi se u analizi RBA.

Rast brži od prosjeka EU-a

Prema sezonski prilagođenim podacima DZS-a, gospodarstvo je u drugom tromjesečju poraslo 2,5 posto na godišnjoj razini, dok je na kvartalnoj razini poraslo 1,1 posto.

Tako je rast domaćeg gospodarstva brži u odnosu na prosjek u EU.

Eurostat je nedavno objavio da je u proteklom tromjesečju gospodarstvo EU-a, prema sezonski prilagođenim podacima, stagniralo u odnosu na prethodni kvartal, dok je na godišnjoj razini poraslo za 0,5 posto na godišnjoj razini.

Gospodarstvo eurozone je, pak, u drugom tromjesečju poraslo za 0,3 posto na kvartalnoj, a 0,6 posto na godišnjoj razini.

RBA: U ovoj godini rast BDP-a od 2,5 posto

U trećem se tromjesečju očekuje nastavak rasta hrvatskog gospodarstva. "Rezultati ljetnih mjeseci utjecat će, osim na izvoz usluga, na raspoloživi dohodak, potrošački optimizam i osobnu potrošnju

Za sada dostupni podaci glavne turističke sezone (srpanj) ukazuju na godišnji rast dolazaka te blagi pad noćenja, uz očekivanu veću potrošnju trgovine na malo. S druge strane, polagano slabljenje inflacije i smanjenje inflacijskih očekivanja, uz rast realnih plaća, podržavat će rast osobne potrošnje”, ističu analitičari RBA.

Međutim, pred kraj godine izgledno je usporavanje rasta gospodarstva. Tome "doprinosi slabost industrije, koja još uvijek nije na stabilnom putu oporavka. Štoviše, kao i u ostatku Europe, nalazi se u fazi recesije. Uz to, razvoj gospodarske situacija u najvažnijim hrvatskim trgovinskim partnerima u EU sugerira na izraziti oprez i slabljenje inozemne potražnje”, navode analitičari RBA.

No, ističu da su i dalje optimistični glede nastavka korištenja europskih sredstava, što bi trebalo omogućiti nastavak rasta investicija.

Stoga analitičari RBA ostaju pri svojoj ranijoj procjeni da će u cijeloj ovoj godini gospodarstvo porasti za 2,5 posto. No, poručuju i to da je zbog visoke neizvjesnosti i vanjskog okruženja ta procjena izložena blago negativnim rizicima.