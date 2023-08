Usred ljeta grade zgradu na ostacima iz vremena antike: "Tko se toga drži? Nitko. Kakva nam je Vlada, takav nam je i narod"

Dozvola za gradnju stambene zgrade na mjestu pronalaska ostatka od antike do srednjeg vijeka je dobivena nakon što ni država ni Grad nisu iskoristili pravo prvokupa. Projekt ide dalje, usprkos zabrani gradnje u ljetnim mjesecima i izdanim kaznama, a i u ponedjeljak se čula buka građevinskih strojeva.

"Radovi kreću odmah ujutro u sedam sati, znači štemanje buđenje, taman bude mir pola godine i onda misliš da više nemaju di gradit. Ujutro u sedam sati nemaš mira u svojoj kući, moraš rolete, ljudi prijavljuju policiji, ovome, onome", objasnio je Nenad, stanovnik Splita.

Teška mehanizacija u pogonu, usprkos zabrani građenja tijekom tri ljetna mjeseca. "Tko se toga drži? Nitko. Kakva nam je Vlada, takav nam je i narod", požalila se Katarina, dok Ivo smatra da "moraju i oni primit plaću, a šta će, ljudi moraju radit."

Jasmin misli da komunalni radnici moraju "reći svoje i to je to", a ako se investitori ogluše da ih treba kazniti. Komunalni redari još prije mjesec dana donijeli su rješenje o obustavi radova, ali investitori su se na to oglušili. Prošlog tjedna Grad Split izdao im je i novčanu kaznu na ukupni iznos od 2600 eura. Investitori su se na to žalili i pokušat će dokazati da zabrana radova tijekom ljeta nije u skladu s Ustavom.

"Mi smo nastavili raditi u toku zabrane u ljetnom periodu, iz razloga stručnih mišljenja ljudi koji rade geotehnički nadzor na samom projektu i stručnih osoba iz konzervatorskog ureda. Ulaskom u nepovoljne vremenske prilike, kišu znači, i samim time došli do oštećenja, možda i trajnih, samoga nalazišta", rekao je investitor Jasmin Ibrahimović.

A u pitanju su iznimno vrijedni dijelovi povijesti, Split prije Splita, i do dva stoljeća stariji od Dioklecijanove palače, koje investitor sukladno pravomoćnoj dozvoli ima obvezu prezentirati na način da zgrada na četiri kata bude podignuta na stupove visine tri i pol metra.

"Tako da evo u dogovoru s Muzejom Grada Splita i konzervatorima ćemo naći rješenje kako javnosti prezentirati samo nalazište", objašnjava Ibrahimović. Mogućnost prvokupa od privatnog vlasnika ovog neprocjenjivog kulturnog dobra nisu, kad je bilo vrijeme, iskoristili redom država, županija ni Grad. Posljednji put prije manje od dvije godine.

