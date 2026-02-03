Dva su djeteta ozbiljno nastradala, nakon incidenata oglasio se HZJZ: "Gledajte što djeca donose u školu, prodaju se kao igračke..."

U oba slučaja snažna laserska zraka uzrokovala jetrajno razaranje živčanog tkiva mrežnice, zbog čega su oba djeteta do kraja života ostala slijepa na jedno oko.
Hrvatski zavod za javno zdravstvo se u utorak povodom incidenata oglasio priopćenjem.
"Iako se često prodaju kao igračke, bez jasnih upozorenja za korisnika, važno je naglasiti da laser nije i ne smije se smatrati igračkom. Prema važećim propisima Republike Hrvatske, uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje, kakvo proizvodi laser, podliježu pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja", poručili su iz HZJZ-a.
Kako poručuju, optičko zračenje lasera može predstavljati rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Usmjeravanje lasera u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida i opasnih situacija s ozbiljnim posljedicama.
"Pozivamo javnost da obrati pozornost na predmete koje djeca donose u školu ili vrtić te da ne dopuštaju djeci korištenje laserskih uređaja. Također apeliramo na odrasle da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao 'igračke' ili sredstva uznemiravanja drugih. U slučaju sumnje na ozljedu laserskim uređajem, odmah potražite liječničku pomoć", zaključili su.