Dva su djeteta ozbiljno nastradala, nakon incidenata oglasio se HZJZ: "Gledajte što djeca donose u školu, prodaju se kao igračke..."

U razmaku od samo pet dana su krajem siječnja u Zagrebu zabilježena dva slučaja u kojima su djeca u dobi od 12 i 13 godina pretrpjela nepovratno oštećenje vida zbog igranja s laserskim uređajima.

U oba slučaja snažna laserska zraka uzrokovala je trajno razaranje živčanog tkiva mrežnice, zbog čega su oba djeteta do kraja života ostala slijepa na jedno oko.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo se u utorak povodom incidenata oglasio priopćenjem.

"Iako se često prodaju kao igračke, bez jasnih upozorenja za korisnika, važno je naglasiti da laser nije i ne smije se smatrati igračkom. Prema važećim propisima Republike Hrvatske, uređaji koji emitiraju optičko zračenje, uključujući koherentno zračenje, kakvo proizvodi laser, podliježu pravilima o sigurnosti i zaštiti zdravlja", poručili su iz HZJZ-a.

Kako poručuju, optičko zračenje lasera može predstavljati rizik za zdravlje ljudi, osobito za oči i kožu. Usmjeravanje lasera u oči, prema licu, drugim osobama, životinjama, vozilima ili kroz prozore može dovesti do trajnih oštećenja vida i opasnih situacija s ozbiljnim posljedicama.

"Pozivamo javnost da obrati pozornost na predmete koje djeca donose u školu ili vrtić te da ne dopuštaju djeci korištenje laserskih uređaja. Također apeliramo na odrasle da svojim primjerom pokažu odgovorno ponašanje i da ne toleriraju korištenje lasera kao 'igračke' ili sredstva uznemiravanja drugih. U slučaju sumnje na ozljedu laserskim uređajem, odmah potražite liječničku pomoć", zaključili su.