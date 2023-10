Sabor raspravlja o povjerenju Grliću Radmanu, stigao i Plenković: "On te kadrovske odabire čuva i brani ih dok ne dođu i pohapse ih"

"Glavni argument je da je nedopustivo da jedan tako visoki državni dužnosnik ne prijavi više od dva milijuna eura prihoda. Ono što je uslijedilo, njegovo pravdanje kažu samo je dalo dodatni motiv jer kad netko kaže da je toliku sumu novca jednostavno previdio, na nju zaboravio kaže oporba to gotova da vrijeđa građane", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV, Barbara Štrbac.

Pročitajte i ovo Tragedija u Veneciji U strašnoj nesreći u Italiji poginula trudna Hrvatica: Krenuli na medeni mjesec, a onda se dogodio horor

"Ono što vrijeđa i oporbu, a kažu trebalo bi i građane, to je činjenica da ponovo jedna toliko važna rasprava počinje u popodnevnim satima kada je malo tko uopće može vidjeti. Gordanu Grliću Radmanu ovo nije prvi pokušaj opoziva, jednog je već preživio. Branio ga je tada sam premijer Andrej Plenković, a stigao je u Sabor i sada. Iako rasprava počinje tek sada (u 17 sati, op.a.), od jutra se o njoj razgovara", dodala je reporterka.

"On te kadrovske odabire čuva i brani ih dok ne dođu i pohapse ih, otprilike na toj razini, a onda se ljuti kad ga se za to pita i kaže da to nije tema", rekla je Ivana Kekin, saborska zastupnica Možemo!

"Danas ćemo u kasnim popodnevnim i večernjim satima raspravljati o jednoj vrlo bitnoj temi. Ovakve demokracije ne bi se posramio Kim Jong-Un, ne bi se posramio Lukašenko, ne bi se posramio Putin", poručio je Marijan Pavliček, Hrvatski suverenisti.

Pročitajte i ovo Obustavljena proizvodnja Otkriveno još otrovnih sirupa za djecu: Povezani sa 141 umrlim djetetom u svijetu

"Po prvi puta ponavljam, oporba može postavljati svoje točke na dnevni red u ovom sazivu Sabora, temeljem ovog poslovnika, ali nemojte očekivati da ćete diktirati tempo, da će biti onako kako vi hoćete", istaknuo je Gordan Jandroković, predsjednik Sabora

"Oporba nema dovoljno ruku da bi opozvala ministra Grlića Radmana, ali ono što im ide u prilog je to da oni vole na jednoj velikoj pozornici kao što je Hrvatski sabor raspravljati o svemu onome što misle da je netko iz HDZ-a ili cijela vladajuća garnitura pogriješila. Znamo i da je u 12 navrata, neke od ministara koje je Plenković branio i obranio, kasnije ih je smijenio. Ovoga puta ne može se baš očekivati da će tome biti tako jer se bliže izbori i Plenković sigurno ne želi da se propituje njegova sposobnost kadroviranja, a i njegovi radari na koje se jednom pozvao", zaključila je Štrbac.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.