Hrvatske autoceste kreću s postavljanjem nove vrste video nadzora duž autoceste A1. Novi informacijski sustav bit će postavljen od čvora Dugopolje do naplatne postaje Karamatići i granice s BiH, a dionice autoceste će se zbog instalacije sustava povremeno u potpunosti biti zatvorene za promet.

Autocesta A1 dobiva potpuno novi sustav video nadzora. U sklopu modernizacije će biti uspostavljen novi sustav video detekcije i nadzora prometa.

Novi sustav će značajno podići razinu sigurnosti na autocestama, najavljuju u HAC-u. Analogne kamere bit će zamijenjene novim digitalnim i tehnološki naprednijim kamerama koje će biti u mogućnosti brže i sigurnije detektirati potencijalno opasne situacije (vožnja u suprotnom smjeru, zaustavljeno vozilo, pješak na cesti i sl.), a samim time će biti i brža reakcija obavještavanja korisnika o tom događaju..

Novi sustav nadzora i upravljanja prometom Crocodile 2 Croatia (Cro 2 Cro) dio je projekta Crocodile koji je pokrenut na europskoj razini. Hrvatska time postaje dio integriranog ITS-a (Inteligentni transportni sustavi) na europskim cestovnim pravcima. Novi sustav će korisnicima uvelike olakšati planiranje putovanja i informiranja

Povremeno zatvaranje prometa

Zbog instalacije sustava u narednim danima su najavljena i učestala zatvaranja dionica autoceste A1 za sav promet. "Prije puštanja u upotrebu i ovaj mora proći testnu fazu i validaciju" napominje HAC koji planira kamere postaviti i testirati prije glavne turističke sezone te kako bi sve bilo gotovo do kraja 2022.

Prva dionica koja se zbog uvođenja sustava i testiranja zatvara za sav promet je dionica od čvora Ploče do naplatne postaje Karamatići i to od 23. svibnja u 00:00 sati do 26. svibnja do 23:59 sati, upozoravaju iz HAC-a. To je ujedno i jedina dionica koja će u ovoj fazi biti zatvorena puna četiri 4 dana. Na svim ostalim dionicama, instalacija i testiranje će se obavljati u noćnim satima kada će se zatvarati dionice. Nakon turističke sezone, u rujnu, nastavit će se s implementacijom na ostalim dijelovima autocesta.