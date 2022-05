Sve je počelo kada je oko 1500 navijača Hajduka s Maksimira odlučilo ne otići na utakmicu, jer su se oglušili na pravila o kontroli transparenata. Na putu kući pratilo ih je stotinjak interventnih policajaca i sve je bilo u redu dok kolona vozila nije stigla do odmorišta Desinec, oko pola sata udaljenog od Zagreba. Tamo je bilo 16 policajaca, napalo ih je u dobro organiziranom udaru nekoliko stotina huligana. Epilog je 43 privedena, 15 ozlijeđenih navijača i 20 ozlijeđenih policajaca.

Nezapamćeno navijačko divljaštvo u režiji dijela navijača Hajduka nakon maksimirskog derbija. Na auto-cesti blizu Karlovca prema Splitu zavladao je u subotu pravi kaos. 16-oricu policajaca na odmorištu Desinec napalo je deset puta više navijača. Ubacili su im pirotehniku u kombi, letjeli su prometni znakovi, vatrogasni aparati, policija je morala i pucati.

Oglasila se splitska bolnica o dvojici propucanih navijača, sami su došli u bolnicu

Huliganskom napadu na policiju svjedočili su putnici koji su ostali satima zarobljeni na autocesti.

Lina, jedna od svjedokinja kaže kako je bila preko puta benzinske pumpe. U Zagreb se uputila na godišnjicu mature na koju, nažalost, nije stigla. "Dobra tri i pol - četiri sata smo stajali u koloni gledali konvoje policijskih auta kako prolaze i pitali što se zaista događa", ispričala je.



Prema policiji je letjelo sve što im se našlo pod rukama, u kombi im je ubačena baklja.

Marko Rašić, načelnik Policijske uprave zagrebačke je rekao kako je "situacija bila do tolike mjere da je dobro da nisu policajci zapaljeni u službenom vozilu" te da su navijači "na jedan vrlo ružan i nehuman i bahat način izvršili napad na tih 16 policijskih službenika." Koji zatim ispaljuju nekoliko hitaca.

Policija otkrila nove detalje o makljaži na autocesti: "Sve ukazuje na to da je njihov napad bio pomno pripreman i dogovoren"

Rašić naglašava kako ne bi rekao da su uporabili vatreno oružje nego su ga primjenili u cilju pozivanja u pomoć, odnosno zastrašivanja, kako bi odbili izravni neposredni i protupravni napad na sebe i na osoblje koje se nalazilo u benzinskoj postaji.

Četiri navijača zadobila su ozljede od vatrenog oružja

Suad Crnica, dežurni kirurg Opće bolnice Karlovac kazao je kako ozlijeđeni nije životno ugrožen.

"Mjesto samog propcuvanja je desna potkoljenica i taj nalaz je zadovoljavajući. Nema naznake da će se nešto iskomplicirati", rekao je kirurg.

Kako je sve počelo

A sve je krenulo kada dio navijača nije mogao unijeti transparente na derbi s Dinamom. Klub kao organizator prethodno je donio upute oko unošenja rekvizita i transparenata. Južna tribina ostaje prazna, navijači pod policijskom pratnjom izlaze iz Zagreba, a prema policiji, kod stajališta Desinec navijači blokiraju sve vozne trake.

Privedena su 43 navijača

Dražen Diklić, zamjetnik županijske državne odvjetnice: "Preuranjeno je govoriti osim o kaznenoj odgovornosti, vrlo grubo je reći navijačke skupine, dakle pojedinaca iz te navijačke skupine. Međutim, istražit će se sve okolnosti, sve sudionike ovog događaja, je li bilo propusta u radu pojedinih službi".

Osude nereda stižu sa svih strana: ''Vrijeme je da se otkrije tko stoji iza takvih aktivnosti''

Hrvatske autoceste osudile su nasilje koje je korisnicima otežalo putovanje, a kažu, njima poruzročilo štetu.

Promet je bio zaustavljen od 22 i 30 do ponoći, očevid je trajao do jutra, privedenima prijeti šest mjeseci do pet godina zatvora za izazivanje nereda. Ako se djelo prekvalificira u napad na službenu osobu, kazne su i više.

