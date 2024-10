eSavjetovanje

Silovite reakcije na porez na nekretnine, građani ostavljaju brojne komentare! Evo u kojim slučajevima se ipak neće plaćati ovaj namet

Što misle o novom krugu porezne reforme, građani mogu reći do 24. listopada do kada traje javno savjetovanje. Najveću buru podigao je porez na nekretnine. Građani ostavljaju brojne komentare te mahom ukazuju na nepravednost pojedinih zakonskih rješenja. Izdvojili smo neke od komentara, ali i pobrojali one koji će biti izuzeti od novog nameta koji bi treba stupiti na snagu od 1. siječnja iduće godine.