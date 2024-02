Hrvatska pošta nagrađuje poštare i vozače s 1200 eura: Ipak, postoji jedna caka

Hrvatska pošta će poštare, dostavljače tiskovina i vozače nagraditi s dodatnih 1200 eura jednokratno krajem godine, ako u tvrtki ostanu do kraja godine, a to će dobiti i budući radnici na tim radnim mjestima koji se zaposle najkasnije do kraja lipnja 2024., izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske pošte.

Riječ je, kako navode iz Pošte, o radnim mjestima za koja već imaju pogodnosti i povećana primanja i na kojima je utvrđena najveća fluktuacija i potreba za zapošljavanjem.

Pročitajte i ovo potresna priča Provjereno donosi uznemirujuću snimku razgovora djelatnice socijalne skrbi i djeteta: ''Može se dogoditi da te smjeste u nekakav dom...''

Takvih radnika imaju trenutno nešto više od 3000, od ukupnih nešto više od 8850, kažu na upit Hine iz Hrvatske pošte. Na pitanje kolika je prosječna plaća u Hrvatskoj pošti, odgovaraju da se kreće oko tisuću eura.

"Hrvatska pošta kao i brojni drugi poslodavci već dulje vrijeme ima u određenim područjima izazove s nalaženjem adekvatne radne snage i fluktuacijom. Svjesni kako je povećanje primanja jedini pravi odgovor na povećanu fluktuaciju radnika, u zadnje dvije godine pokrenula je brojne inicijative za njihovo zadržavanje", ističu iz Hrvatske pošte.

U ožujku 2024. tako će svim radnicima Hrvatske pošte opet rasti plaća, i to, kažu, treći puta u posljednjih šest mjeseci, što je rast od ukupno 25 posto.

Pročitajte i ovo HZJZ Imamo sve više ovisnika i sve više novih droga: U zadnjih 10 godina pojavilo ih se oko 200, evo o čemu se radi

Rast primanja započet je 2022., kada je plaća za tadašnjih 8000 radnika na operativnim poslovima povećana 20 posto, pri čemu naglašavaju da se poštaricama i poštarima godišnje isplaćuju i tri jednokratne prigodne nagrade (uskrsnica, božićnica i regres).

"Radnici na operativnim radnim mjestima uz redovitu plaću svaki mjesec dobivaju i varijabilnu nagradu za učinkovitost. Dodajmo tomu sistematske i specijalističke zdravstvene preglede, karticu MultiSport, ali i povećanje participacije za prijevoz i prehranu te posebnu nagradu za uspješnost koja ovisi o ispunjenju godišnjih ciljeva i može dosegnuti iznos mjesečne neto plaće uplatom u treći mirovinski stup", ističu iz Hrvatske pošte.