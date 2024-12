Božić kao obiteljski blagdan kod njih dobiva poseban značaj: Upoznajte obitelj u kojoj je udomljeno 30 djece i posvojeno šestero

S oltara je danas stigla i poruka za obitelji. Monsinjor Zlatko Koren sa zagrebačkog Kaptola zahvalio je predstavnicima Vlade na donošenju demografskih mjera.

A da je Božić obiteljski blagdan - obitelj u sljedećoj priči to najbolje pokazuje. U kući obitelji Hoblaj u Murskom Središću, kroz 30 godina živjelo je tridesetero udomljene djece, a šestero su posvojili. Neki od njih danas imaju svoju djecu, a za Božić se svi okupljaju.

Puna kuća za Božić u ovom domu u Murskom Središću dobiva svoj smisao. Od društvenih igara, legića, pa do crtića - nema trenutka u kojem je dosadno. Za Božić će, što odraslih, što djece, za istim stolom biti tridesetero ljudi.

"Imamo šestero usvojenje djece i trenutno imamo šestero udomljene djece. Za blagdane nam dolaze oni koji su nekad bili kod nas odrasli pa sa svojim obiteljima i evo. Još nismo niti svi sada", rekla je Marina Hoblaj.

Uz posvojeno šestero, u njihovoj obitelji je kroz godine bilo i tridesetero udomljene djece. Na Božić su na njima posebno zahvalni.

"Volim reći da su nam se djeca dogodila. Kad smo usvojili prvo dijete i vidjeli kako je sretna i napreduje, krenuli smo dalje. Jednostavno vas obuzme taj osjećaj, kad uđete u to. Pogotovo taj osjećaj kad vidite da se djeca brzo oporavljaju kad dođu kod vas", dodala je Hoblaj.

"Kad sam našao svoje odgovore u Isusu Kristu, onda mi je to bila jedna posebna slika. Bog je nas posvojio kroz Isusa Krista i onda možemo i mi to doživjeti kao obitelj. To je nešto što nas je ispunilo", rekao je Vlado Hoblaj.

U ispunjenom domu nije problem napraviti obrok za tridesetero.

"Već smo uhodani kad svaki dan kuham. Svi pomažu, a ustvari je najskuplja je hrana i puno trošim na hranu zato što imam puno tinejdžera. Oni puno jedu, ali naravno da si za Božić priuštimo", rekla je Hoblaj.

Kako je bilo odrastati u ovakvoj obitelji, najbolje zna onaj najstariji.

"Fenomenalno, zato jer sam bio prvi pa sam bio i malo razmaženi i tako, sve su mi priuštili. Ja i supruga isto imamo dvoje djece, 10 i 11 godina tak da je nama to sve normalno", rekao je Elvis.

Ovdje ima svih generacija, a najmlađi član tek tri godine.

"Veselim se da nam dojde i rodbina i da nas je tako puno. To božićna atmosfera i lepo mi je. Malo zna biti svađa oko igrački, malo znamo i vrištat, ali nema veze", rekla je petnaestogodišnja Ema.

Jer drugačije blagdane ne mogu ni zamisliti.

"Mi isto živimo u kraju gdje je natalitet jako nizak, ljudi odlaze van i tako. Mislim da bi svi trebali probat imati djecu. Oni koji ne mogu imati, mogli bi posvojiti ili udomiti djecu - njih ima jako puno", rekao je Elvis.

"Pa mislim da su djeca bila radost, a danas su prepreka, prepreka za karijeru, ostvarenje i to nije dobro. Djeca bi ponovno trebala biti radost", zaključio je Hoblaj.

Baš kao što su njima.

