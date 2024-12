Čarobno božićno jutro donijelo je darove ispod bora, a u njihovoj kupnji nismo nimalo štedjeli. Od 1. do 24. prosinca Hrvati su ove godine ukupno potrošili 3,382 miljuna eura. To je više nego cijelog prosinca prošle godine. Prema fiskaliziranim računima Porezne uprave ovog smo prosinca do Božića potrošili čak 777 miljuna eura više nego u istom radoblju lani. To je porast od 30 posto.



"Kupujem knjige i onda kupim još koju sitnicu koja je aktualna. Ali definitivno knjige kupujem - pokloni koji su trajna vrijednost i koji vas mogu vraćati kroz godinu na poruku koja je u toj knjizi", rekla je za Dnevnik Nove TV Jasenka iz Zagreba.



"Umjereno kao i svake godine, ništa previše", o svojoj potrošnji ovih blagdana je rekla Stana iz Dubrovnika.

Kada je srušen rekord u potrošnji ovih blagdana te tko je osim trgovaca još izdao više računa pogledajte u prilogu.

