Hrvatska je na udaru toplinskog vala. Od Savudrije do Dubrovnika upaljen je crveni meteoalarm zbog iznimno visokih temperatura. Već u osam sati ujutro temperatura u pojedinim gradovima na obali prelazila je 30 stupnjeva.

Mljet je danas bio najtopliji s čak 37, dok je u Dubrovniku i Hvaru bilo 36. Toplinski val nastavlja se i u nedjelju.

"Do 20 do 1 smo mi ispunili skoro pa dnevnu kvotu intervencija za uobičajeni dan. Ima jako puno poziva, već negdje oko 200 poziva i od toga 45 intervencija. Ja mislim da je ljudima već postalo dosadno što mi stalno to ponavljamo. Dijelom i ignoriraju, ali ja svejedno ponavljam – sklonite se sa sunca berem od 10 do 18", rekla je specijalstica hitne medicine Anita Belak Barišin.