Na dnu smo po informiranosti o ovoj bitnoj temi: Udruge za ljudska prava potiču uvođenje subvencije za mlade

Novo izdanje europskog atlasa kontracepcije pokazalo je kako je Hrvatska po dostupnosti i pristupačnosti kontracepcije na samom dnu Europe. Na kontracepcijskom atlasu Hrvatska stoji loše. Informiranost o kontracepcijskim metodama, njihova dostupnost i cjenovna pristupačnost - po tim smo pitanjima među najlošijima u Europi.

"Naši susjedi u Srbiji su bolji od nas, Sjeverna Makedonija je bolja od nas. Malta na kojoj je pobačaj zabranjen je bolja od nas“, rekla je Ljerka Oppenheim iz Udruge Sofija.

Pa iz udruge Sofija koja se bavi promicanjem ljudskih prava smatraju da mjesta za napredak itekako ima - počevši od poduke o ovim stvarima u školama. Predstavili su i podatke istraživanja koji govore da kao zaštitu prilikom spolnog odnosa Hrvati najčešće koriste – kondome. Na drugom mjestu su kontracepcijske pilule, a na trećem prekinuti snošaj. Kao dobar primjer ističe se Francuska.

Pročitajte i ovo građani prosvjeduju Žive blizu izvora rijeke, ali nemaju pitke vode: Građani okrivili investitora, a on - bez komentara

"Sva kontracepcija za mlade do 25 godina je besplatna. Vi možete ući u bilo koju ljekarnu ili kliniku i tražiti recimo kondome. Pogotovo je super za žene da su besplatni pregledi, besplatna kontracepcija čak se besplatno mogu ugraditi spirale“, rekla je Oppenheim.

Dnevnik Nove TV pitao je mlade što misle o tome.

"Super, potpuno se slažem zato što promovira među mlađima bilo kakve informacije. Ljudi se informiraju, znaju“, rekla je Ruth.

"Mislim da je to odlično i ja sam za to da se to uvede i u Hrvatskoj“, rekla je Helena.

"Pa realno u školama bi trebalo više o tome pričati, nisam dovoljno informiran o tome“, rekao je Nino.

Većina ispitanika u istraživanju o ovim se stvarima informira na internetu, društvenim mrežama ili u razgovoru s prijateljima. Doktorica Grujić smatra da ima puno stvari koje treba poboljšati pogotovo kada su u pitanju adolescenti.

"Kojima bi bilo nužno osigurati nekakva savjetovališta u kakvom sam davno radila gdje bi bez uputnice mogli direktno doći savjetovati se o metodama kontracepcije“, rekla je dr. sc. Jasenka Grujić, spec. Ginekologije.

Pročitajte i ovo Vrijeme opasno za zdravlje Ekstremne vrućine pale Hrvatsku, najtoplije na istoku: Osječka Hitna pomoć zatrpana, liječnik uputio važan apel

Jer općenito znanje mladih o spolnim odnosima i nije baš najbolje.

"Prema testu znanja koje se odnosilo od građe, menstruacijskog ciklusa, kontracepcije, spolno prenosivih bolesti - i mladići i djevojke imaju ocjenu tek dovoljan“, rekla je dr. sc. Diana Jovičić Burić iz HZJZ.

I za kraj istraživanje je pokazalo i to da se 81 posto pripadnika generacije Z, slaže s tim da država subvencionira barem 50 posto troška hormonalne kontracepcije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.