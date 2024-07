Ekstremne vrućine pale Hrvatsku, najtoplije na istoku: Osječka Hitna pomoć zatrpana, liječnik uputio važan apel

U Osijeku je Tin Kovačić koji je u Dnevniku Nove TV izvijestio o toplinskom valu te o toj temi razgovarao s dr. Markom Prkićem iz osiječke Hitne pomoći.

"Zamolili bi, pošto u zadnjih tjedan, dva, imamo stvarno veći obim posla, da one koji smatraju da imaju hitnoću, da nas zovu, a one koji se mogu obratiti svojem obiteljskom liječniku, da to i učine", pozvao je dr. Prkić.

Koliko je zbog vrućina povećan obim posla Hitne medicinske pomoći i kako se medicinski djelatnici nose s tom situacijom pogledajte u prilogu.

