Milanović na kraju NATO samita poručio: "Živimo u teškim vremenima velikih opasnosti"

Završni je dan samita NATO-a u Washingtonu. Čelnici 32 zemlje članice u četvrtak se bave Indopacifičkom regijom, a razgovarat će i s ukrajinskim predsjednikom. Na samitu hrvatsko izaslanstvo predvodi predsjednik Zoran Milanović. Poručuje da živimo u teškom vremenu velikih opasnosti i da je jako bitno održati dijalog.

"Ne može to raditi nitko u svojoj režiji. Mislim, može, kao što je napravio Viktor Orban. Nemam ništa protiv toga, ali nemam ništa ni za. Dakle, to je tako“, rekao je predsjednik.

Poručio je i tko bi po njemu trebao razgovarati s Rusima.

"To su Amerikanci. To se dogodilo prije desetak dana, nakon onog incidenta na plaži kada je ranjeno ne znam koliko ljudi. Nakon toga neke stvari su se promijenile i to držim jako važnim i jako potrebnim. Zemlja od tri ili osam milijuna stanovnika priča o Kini i Tajvanu, to je sve dekor. Dakle, bitan je odnos Moskve i Washingtona“, rekao je Milanović.

