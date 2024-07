Žive blizu izvora rijeke, ali nemaju pitke vode: Građani okrivili investitora, a on - bez komentara

Bunt građana izbio je u Donjoj Suvaji, kod Gračaca. Iako žive u neposrednoj blizini izvora Une, ostali su bez pitke vode. Krive investitora i malu hidroelektranu. Na Vrelu Une, u zaštićenom biseru prirode – bageri i pobuna mještana Donje Suvaje zbog gradnje male hidroelektrane.

"Definitivno imamo potrebu biti ovdje i ovo je jedino mjesto gdje jutros trebamo biti“, rekla je Sanja Ševo.

Na terenu su i čuvari prirode.

"Oni imaju građevinsku dozvolu, u njoj je propust. Je li netko namjerno zaboravio ili nenamjerno, ne želim suditi nikoga“, rekao je Damir Perić, ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštitom prirodnih vrijednosti Zadarske županije.

"Mi obustaviti radove ne možemo, nažalost to nije u našoj ovlasti. Ne možemo to raditi, ali ćemo mi napraviti ono što možemo, a to je urgentno optužni prijedlog protiv gospodina i njegove tvrtke jer nema papir koji mi tražimo, a to je papir o ocjeni prihvatljivosti zahvata u ekološkoj mreži i kraj priče“, rekao je Zoran Božić, glavni čuvar prirode Natura Jadera.

A taj gospodin je Samir Hamzić – predstavnik investitora.

"Vi ste došli samovoljno, niste mi se najavili“, rekao je Hamzić.

Policija ubrzo potvrđuje da se novinari nisu morali najaviti, a nekoliko minuta poslije i čuvari prirode traže policijsku intervenciju. Podatke će, kažu, službeno dopisom zatražiti od policije. U ovu priču, Dnevnik Nove TV doznaje, uključuje se i Državni inspektorat. Neslužbeno, provjeravaju je li građevinska dozvola valjana.

Iz Zadarske županije odgovaraju: oni su je izdali 2016., tri godine poslije je i produljili. Ističu, procjena utjecaja na okoliš nije bila potrebna. I s tim su, tvrde, suglasne sve institucije, pa i resorno Ministarstvo zaštite okoliša. Odakle odgovaraju: Istina, bilo je to prije 11 godina, ali u skladu s tada važećim propisima.

No, tada nije bilo ni Nature 2000, europske ekološke mreže, a suglasnost za zahvat izašla je iz Općine Gračac prije osam godina.

"Neki drugi ljudi su tad bili na vlasti, znamo gdje je dotična završila što je bila načelnica“, rekao je Nebojša Rađenović (SDSS), zamjenik načelnika Općine Gračac.

Završila je u šestomjesečnom zatvoru. Jer priznala je da je na zahtjev Josipe Rimac, za mito namještala natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta za uzgoj stoke na krškim pašnjacima. No, vratimo se na vrelo Une. Kad su bageri stigli na teren, tvrde mještani, voda na izvoru se zamutila, a oni ostali bez pitke vode iz seoskog vodovoda.

"U državi koja se hvali kao članica Europske unije, da se ljudima prekine voda“, rekao je Jovo Dubaić.

Inače, tvrtka koja je investitor registrirana je u Gračacu i nema niti jednog zaposlenog. Od siječnja 2021. s Hrvatskim operatorom tržišta električne energije imaju ugovor o otkupu električne energije. Do 2045. imaju i koncesiju za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije.

