Hrebak: "Vrijeme je da se SOA uključi u aferu Mreža, ovo je pokušaj narušavanja stabilnosti političkog sustava"

Saborski zastupnik HSLS-a Dario Hrebak komentirao je aferu Mreža. Rekao je kako je vrijeme da se u aferu Mreža uključi SOA jer se sve penje i na razinu međunarodnih energetskih lobija i ovo sada je već pitanje narušavanja stabilnosti hrvatskog političkog sustava.

"HSLS je danas, četvrti dan od afere Mreža odlučio iznijeti svoj stav i ne mislimo da je to prekasno nego pametno jer je danas afera postala puno jasnija. Mislim da je ovo izvan okvira dnevno-političkih prepucavanja. I jasno je vidljivo kako je cijela ova afera izazvana da se jedna politička hrvatska stranka iskoristi za određene ciljeve jakih igrača na energetskom polju, određenih energetskih lobija", ocijenio je Hrebak na konferenciji za novinare.

Naglasio je kako je vidljivo da postoji i sukob između partnera koji su do prije nekoliko godina bili poslovni partneri, a danas su ljutiti neprijatelji, a sustav države je iskorišten da bi se postigli određeni ciljevi.

Pokušaj narušavanja stabilnosti hrvatskog političkog sustava

"No, već jučer smo vidjeli da se sve penje i na razinu međunarodnih energetskih lobija i stoga smatramo kako je vrijeme da se u cijelu ovu priču uključi i državna Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) zato što je ovo sad već pitanje narušavanja stabilnosti hrvatskog političkog sustava. Definitivno je vidljivo da se htjelo utjecati i na stabilnost vladajuće većine, a naravno i hrvatske Vlade. I sve to da bi određene energetske strukture i lobiji postignuli određene regionalne i međunarodne energetske ciljeve", rekao je Hrebak.

"I zato se u sve treba uključiti SOA-a jer je ovo narušavanje političke stabilnosti Hrvatske", poručio je.

Precizirao je kako ne govori samo o pokušaju utjecaja na stabilnost Vlade RH. "Ne govorim samo o vladajućoj većini nego o kompletnom sustavu državne vlasti i za HSLS je problem puno veći."

Hrebak je naglasio i kako se slaže s onim što navode njihovi koalicijski partneri, da je ministar Davor Filipović morao otići zbog zapovjedne odgovornosti u vezi odabira savjetnika.

Za Most je kazao kako je namjerno ili nenamjerno, sa znanjem ili neznanjem, korišten ili aktivno sudjelovao u destabilizaciji, te je poslužio ili služio da bi se destabilizirao kompletan politički sustav Hrvatske i da su poštari onoga što se dogodilo.

Predsjednik HSLS-a Hreba je također demantirao i jučerašnji naslov na jednom portalu da stoji uz Most, naglasivši da s Mostom ne bi ni tikve sadio.

Na pitanje novinara je li premijeru Andreju Plenkoviću rekao kako je tu riječ o jako velikom ratu klanova koji ugrožava cijelu državu, Hrebak je odgovorio kako misli da je premijer pametan čovjek koji neke stvari vidi i sam.

"On je već prvi dan reagirao i napravio što je trebao napraviti. Već sad se vidi da je to puno veća afera. I zato mislim da to više nije njegova zadaća, nego zadaća onih koji skrbe o nacionalnoj sigurnosti Hrvatske", zaključio je Hrebak.