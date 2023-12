Arsen Bauk za Dnevnik Nove TV o aferi Mreža: "Kamo Plenković mora otići kad je pogriješio u izboru njih 30 i nešto? U vrtić valjda, ili u jaslice?"

O svemu je sa saborskim zastupnikom SDP-a Arsenom Baukom razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac. SDP želi raspuštanje Sabora pa je Bauk na pitanje hoće li skupljanjem potpisa požuriti proceduru uvrštavanja tog prijedloga na dnevni red, odgovorio kako je to njihova dužnost.

"Smatramo to svojom dužnošću i zato smo ovaj zahtjev i uputili jer svaki dan ostanka HDZ-a na vlasti je velika šteta za Hrvatsku", poručio je.

"Ova afera u svojoj izvedbi neodoljivo podsjeća na ono što smo čitali u presudi za slučaj Fimi medija kad je HDZ proglašen odgovornim, a njihova obrana neobično podsjeća na tekst njihove žalbe na tu presudu. Tu je žalbu Vrhovni sud u potpunosti odbacio, tako i sud građana treba odbaciti ovu obranu", rekao je.

Upitan zašto je premijer tako ekspresno smijenio Filipovića za razliku od nekih drugih ministara, Bauk podsjeća kako je Plenković ranije govorio da mu neće mediji i oporba smjenjivati ministre.

"A sada nas želi uvjeriti da su mediji i oporba ti koji su smijenili ministra, kao obrazloženje je naveo to da je pogriješio u izboru suradnika. Ako je Filipović morao otići jer je pogriješio u izboru jednog suradnika, kamo onda Plenković mora ići kad je pogriješio u izboru njih 30 i nešto? U vrtić valjda, ili u jaslice? Drugo, mi još nismo čuli pošten demanti posebnog savjetnika da se radi o montiranim snimkama, to nismo čuli, a nisu ni iz HDZ-a to sporili. Dakle, tu je manje-više sve jasno", kaže Bauk.

Barbara Štrbac rekla je kako je u petak trebalo završiti zasjedanje Sabora i početi ustavna stanka, no dodala je da će vjerojatno biti jedna izvanredna sjednica kako bi se potvrdio novi ministar.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.