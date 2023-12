Sustav je ovu staricu prepustio sudbini, ležala je u vlastitom izmetu i gladovala: Spasila ju je susjeda i njezin vapaj u Provjerenom

Gospođa 84-godišnja Mira Merkaš godinama je pod skrbništvom Zavoda za socijalnu skrb. I oni bi se trebali pobrinuti za nju. Obaviješteni su o njezinom stanju koje se pogoršalo još prije dva mjeseca, kada je prvi put pala. Bolnica u kojoj je nedavno završila, opet zbog pada, otpustila ju je kući iako joj nisu mogli osigurati siguran otpust.

Ovo je nažalost još jedna od onih priča koje smo već nebrojeno puta ispričali, a u sustavu socijalne skrbi, ali i odnosu zdravstvenog i socijalnog sustava se ništa nije promijenilo.

"Nije se mogla dići"

Vani je ispod ništice, grijanja nema. Suhu jaknu upravo je odjenula jer se po drugoj - pomokrila. Pokrije se s čim god može, a nije gladna samo zahvaljujući susjedi. Mira Merkaš želi jedno - da ode u dom.



"Ona se nije mogla dići. Otkad sam ju počela hraniti tri obroka dnevno, ta žena se sada diže. Ali digne se iz kreveta u kojeg piški i kaka", govori susjeda koja želi biti anonimna.

Zavod za socijalnu skrb koji bi o njoj trebao skrbiti zna da je već tjedan dana Mira prepuštena sama sebi, a da se za sebe više ne može brinuti. Susjeda za državu ima samo jednu riječ - sramota.

"Pas u štenari bolje živi nego ona", kaže.

Pročitajte i ovo zbrinuta u zagrebačkom centru Djevojčica koju je odbilo više od 30 ustanova vikendom će biti jedino dijete u centru: "Naravno da nismo idealan trajni smještaj"

Mira je zbog nje sretna jer ovaj dan neće biti gladna. 84-godišnja starica, otkako je 25. studenog pala i razbila glavu nije se više u stanju brinuti za sebe. O njoj bi trebao brinuti Zavod za socijalnu skrb, tu obvezu su preuzeli prije tri godine.



"Žena nema grijanje, nitko ništa ne pita od Centra socijalne skrbi, tko brine o toj ženi, da li ta žena ima jesti, da li ta žena ima piti, da li ta žena ima gdje piškiti, kakati? Molim vas, pomozite joj vi kad joj neće država", zamolba je dobre susjede.

"Velika je stvar ako me hrane"

Mira živi u stanu u gotovo samom centru Zagreba. Nekretnina na koju je Centar stavio zabilježbu još u kolovozu 2020. kada su joj djelomično oduzeli poslovnu sposobnost. Mira nema djece, ni supruga. A sve što želi je odlazak u udomiteljsku obitelj.



"To je velika stvar ako me hrane i ja na koncu njima dam svoju mirovinu i to je u redu. Ja ne znam po kojem ključu oni rade, vjerojatno po hitnosti. Ili po slučaju, ako se o slučaju takvom radi da ljudi nemaju gdje biti", govori Mira. Na pitanje je li ona hitan slučaj odgovara: "A znate kaj, meni je jedino važno grijanje. Ako će susjeda me nastaviti hraniti. Ali to ću platiti."

Više puta susjeda je zvala socijalne radnike da joj pomognu. A onda je u očaju pozvala Provjereno jer, kaže, za tri dana i sama ide u bolnicu, a onda Mira ostaje bez hrane. Pokušala je to reći i voditelju područnog ureda za socijalni rad Gornji Grad-Medveščak. Odgovorili su joj da takvih slučajeva - ima na tisuće.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Psihologinja koja je dramatičnim apelom podigla hrvatsku javnost na noge sada otkriva detalje: "Gledala sam u oči djetetu koje je trebalo našu pomoć"

"Ja sam rekla, slušajte me, žena nema grijanje, idu minusi, žena nema šta jesti, ja ju hranim, ne vi, to je vaša dužnost, vas ništa ne tražim, ali vas molim, molim kao čovjeka, pomognite joj. Da bi mi rekao - "ma skinite mi se", ispričala je susjeda, koja nije jedina koja je tražila reakciju socijalne službe. Tražio je to i KBC Zagreb kada je Mira nedavno pala i završila na hitnoj.

Kada je zaprimljena na hitnu, socijalna radnica iz bolničkog sustava pokrenula je proceduru za siguran otpust. Prema dokumentaciji, vidljivo je da je pokušala nazvati Mirinu liječnicu kako bi dobila relevantne informacije. Nije ju dobila jer je radila u suprotnoj smjeni, nije ju više zvala. Kontaktirala je i kolegicu, socijalnu radnicu iz Područnog ureda koja je Mirina skrbnica i ova joj je jasno odgovorila da nije suglasna s njezinim otpustom kući.

"Naime, trenutno Hrvatski zavod za socijalni rad niti ja kao skrbnica nismo u mogućnosti osigurati siguran otpust štićenice (intenzivno se nastoji osigurati smještaj štićenice budući je evidentno kako štićenica više nije u stanju živjeti sama), a otpust štićenice na adresu prebivališta nije siguran budući da živi sama i nema članova obitelji koji bi o njoj preuzeli brigu i skrb kroz 24 sata", stajalo je u dopisu.

Sustavi nisu koordinirani

Bolnica ju je svejedno otpustila iako nisu osigurali siguran otpust. Opravdali su to riječima da su je četiri dana držali kako bi pokušali riješiti socijalne uvjete, a zbog drugih bolesnika kojima treba krevet na kraju su je otpustili. U stan gdje je potpuno sama.

"To su propusti koji se ne bi trebali desiti i koji su stvar koordinacije između zdravstvenog sustava i sustava socijalne skrbi i upravo se zapravo takvi propusti najčešće dešavaju u odnosu na osobe starije životne dobi, nemoćne, nepokretne", kaže zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić.



I nažalost nije prvi takav slučaj.



"Imali smo već slučajeva da je osoba bila otpuštena iz bolnice, sa slomljenom nogom, stara i nepokretna bez ikakve podrške, gdje smo zapravo uz postupanje uspjeli doći do toga da gospođa dobije podršku, ali građani zapravo ne bi smjeli ovisiti o tome da se moraju javiti nekim institucijama za podršku nego sustavi moraju koordinirati, razmjenjivati podatke i u tim situacijama osigurati nužnu podršku", kaže Tatjana Vlašić.

Gotovo jednak slučaj zabilježen je početkom godine - 74-godišnji Mijat pao je ispred kuće, završio u bolnici, a potom nepokretan vraćen u kuću bez vode i grijanja, sanitarnog čvora. Mještanin se brinuo o njemu koliko je mogao. Tada je nakon priloga u Provjerenom za Mijata pronađen smještaj, a osmijeh mu se vratio na lice.

Pročitajte i ovo Posjet u novom domu Nakon Provjerenog pronašli dostojan smještaj za Mijata: "Na njemu se vidi promjena, zahvalan je na svemu"

Pročitajte i ovo na rubu metropole Nepokretni starac već tjednima leži sam u kući bez grijanja i vode: ''Po psa su došli za dva dana, a za njega još nema smještaja''

O slučaju Mire Merkaš Provjereno je kontaktiralo i KBC Zagreb i Hrvatski zavod za socijalni rad - kada će joj se naći adekvatan smještaj. Nisu željeli dati izjavu već su pisano odgovorili na upit. Rekli su da udomiteljsku obitelj traže već nekoliko mjeseci. No onda nakon par minuta poslali ponovno mail i obavijestili da su upravo pronašli adekvatan smještaj za gospođu Miru.

I opet se to dogodilo, smještaj je pronađen odmah nakon upita.

Administracija ispred ljudi

Dan nakon ovog snimanja Mira je odvedena u udomiteljsku obitelj.

Njezina priča ponovno razotkriva probleme sustava, nekoordiniranost između dva ministarstva, tromost u reakciji i stavljanje administracije ispred samih korisnika.

Upravo je to bio prigovor ureda Pučke pravobraniteljice kada se mijenjao zakon. Kronični je nedostatak i kapaciteta i smještaja. Ali dok se traži smještaj postoje druge opcije poput pomoći u kući, organizirane dostave kuhanih jela. Zašto ih Mira nije dobila, iz Zavoda više nisu željeli odgovoriti pozivajući se na zakon o zaštiti podataka. Novinarka Provjerenog Jelena Rastočić pitala je ii može li je se posjetiti u udomiteljskoj obitelji, na što su rekli da samo obitelj i zakonski zastupnik mogu dobiti informaciju gdje je. Znači niti susjeda koja ju je posljednjih tjedana održavala na životu kuhajući joj, ne može joj otići u posjet.

Pročitajte i ovo Jeziva snimka Užas u dječjem domu na istoku Hrvatske: Dok djeca plaču, odgojiteljica viče - ''Dobit ćeš po pi*ki, začepi gubicu!''

Da će starost biti ovakva, Mira, koja je cijeli život radila kao administratorica u bolnici u Vrapču, nije zamišljala.

"Ja sam se mislila u starosti ja ću čitati, sestri ću ići. Nažalost sestra mi je umrla, tak da sam tako očajna. Sestra starija je umrla tako da ovo je godina grozna", govori Mira kroz suze.

Iz Ministarstva socijalne skrbi kažu da je u tijeku izrada Akcijskog plana koji će bolje povezati dva sustava, te izrada protokola koji će jasno propisati obveze i odgovornosti svakog sustava. Pa se u buduće ne bi smjele događati situacije poput Mirine u kojoj je vraćena u hladni stan, osuđena na ležanje u vlastitom izmetu i ovisna o dobroj volji susjeda. Kada će to sve zaživjeti, nije jasno, ali jasno je da ovakvo nešto, pogotovo u starosti, nitko ne bi smio prolaziti.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr