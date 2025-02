Visoke cijene prijete turizmu: Dnevnik Nove TV izračunao koliko će nas ove godine stajati odlazak na more

Nakon trgovine, red je došao i na turizam. Jer bojazan je ozbiljna - visoke cijene prijete cijelom sustavu.



"I trenutno su više nego u Španjolskoj i Grčkoj, a one su isto privlačne mediteranske zemlje te imaju ljudima što za pokazati i ponuditi", rekao je premijer Andrej Plenković. Poziva na mudrost u politici formiranja cijena jer strani gosti već troše manje. "Struktura je takva da se potrošnja stranih gostiju smanjila za deset posto, manje troše jer im je skupo, nema druge logike osim te."



Ministar financija Marko Primorac podsjeća na sniženu stopu PDV-a u turizmu i subvencionirane energente, a potom - skida rukavice. "Ova situacija s cijenama u vašem sektoru nije dobra. I imam osjećaj da ste se tu malo zaigrali, i to malo puno. Dugoročno ova situacija nije održiva. Ova situacija narušava našu konkurentnost. Ova situacija, ako hoćete, narušava i život građana."



Turistička zajednica već je uočila loše signale na tržištima tradicionalno sklonima Hrvatskoj. "Njemački zavod za statistiku je analizirao cijene mediteranskih zemalja i moram reći da je Hrvatska po njihovim podatcima skuplja od Grčke za 17 posto, Španjolske 21 i Portugala, gdje Nijemci sve radije putuju, za čak 28 posto", rekao je Kristijan Staničić iz Hrvatske turističke zajednice.



Turistički djelatnici odgovaraju - smještaj je manji problem, visoke cijene u turizmu posljedica su visokih cijena uopće.



"Preko 80 posto naših gostiju je okrenuto ka maloprodaji, 80 posto! To nisu gosti u hotelima i objektima gdje imaju prehranu organiziranu, nego su to gosti u kampovima, apartmanima i svemu ostalom", rekao je Boris Žgomba.

"U obiteljskom smještaju najgori su gosti koji kuhaju i doručak, i ručak, i večeru u apartmanima i ne izlaze van, to nam je najveći problem, mi bismo svi goste koji idu po restoranima i troše, ali oni nam govore da su im cijene jako skupe", rekla je Barbara Marković.

Hrvatskoj prijeti opasnost da dođe na loš glas, slika koju je o sebi godinama gradila je na kušnji. "Kao što se svaka reputacija jako teško stječe, a vrlo lako gubi, tako mi moramo sada zajednički razmisliti o percepciji Hrvatske kao turističke destinacije, to je apsolutno pitanje broj jedan", rekao je Plenković.



No, to pitanje se, poručuju iz oporbe, prekasno postavilo. Je li do zaokreta došlo, vidjet će se vrlo brzo.

A tko si uopće može priuštiti ljetovanje na našoj obali? Lani su to, statistički gledano, najčešće bili Nijemci u 40-ima koji su godišnji odmor proveli u nekom hotelu u Istri ili Dubrovniku.



Da je Hrvatska i dalje atraktivna, govore brojke o dolascima, ali da je skupa - govori pad broja noćenja. Koliko će nas ove godine stajati odlazak na more i mogu li si to priuštiti Hrvati, izračunao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Jedan bračni par iz Indonezije za medeni mjesec odabrao je Split i prazan Peristil. Bračno putovanje planira se mjesecima unaprijed. Ako vama godišnji još nije na pameti, s obzirom na cijene, trebao bi. Počnite štedjeti!



Prosječna tročlana obitelj noćenje u hotelu s trima zvjezdicama s polupansionom u Istri ili Dalmaciji ovog ljeta platit će između 200 i 285 eura. Hoteli s četirima zvjezdicama kreću se od 315 eura na više. Cijene noćenja za dvoje u hotelima najvećih hotelijerskih lanaca, čiji su predstavnici bili u srijedu na sastanku s Vladom, kreću se oko 555 eura. Za tjedan dana - 3890 eura! To su tri prosječne plaće!



"Uvijek je bilo skupo", "U predsezoni treba rezervirati i onda imate priliku ljetovati za neke normalne novce", "Dosta je skupo, ne znam kako ćemo ove godine, ali definitivno smo smanjili što se tiče dana i restorana u odnosu na prije" - rekli su građani.



Lani je prema podatcima HTZ-a u hotelima i kampu noćio tek svaki peti, a u privatnom komercijalnom smještaju gotovo svaki drugi gost. S apartmanima pravila nema - cijene se i ovog ljeta kreću od 60 do 200 eura za noć, ovisno o terminu, lokaciji, opremljenosti...



"Platitili smo oko 150 eura", rekao je Stefan iz Indonezije. "Mislim da je puno jeftinije nego u Parizu", rekao je Jeffery iz Kine.



Pariz jadranskoj obali nije konkurencija, već grčki otoci i španjolska obala, a tamo je jeftinije. Agencije nude smještaj i let po cijeni boljeg smještaja u Hrvatskoj.



Razmahali su se i ugostitelji. Internet sve pamti! Dnevnik Nove TV usporedio je jelovnike restorana od prošle sezone i prije uvođenja eura. Neke razlike su goleme!

Pizza u Rovinju na rivi prije konverzije bila je 9 eura, danas 12. Lignje sa žara s 12 i pol skočile su na 21 euro. U centru Splita brancin je s 19 i pol skočio na 26 eura. Orada u Dubrovniku s 20 na 28!



"Cijene su strašne, što ćemo govoriti o tome", rekla je Kate. "Više uvozimo nego izvozimo, a ono što izvezemo opet uvozimo, tako da nije turizam jedini krivac", objasnila je Marija. "Ako cijene ostanu ovakve, ne znam hoće li turisti dolaziti", rekla je Marina.



Restorani su luksuz. No, jeftinija je i riba za dvoje nego ulaznica za prirodne ljepote i baštinu za jednog.

Za Dubrovačke zidine ljeti treba vam 40 eura po osobi, kao i za Plitvička jezera i slapove Krke. Tu su i gorivo, cestarine, trajekti... Bez regresa ili 13. plaće, Hrvati će na godišnji - na rate.

