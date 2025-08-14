HND o optužnici protiv Derifaj: "Ovo je prvi takav slučaj u 30 godina, otvara se pitanje dosljednosti"

Hrvatsko novinarsko društvo izrazilo je duboku zabrinutost zbog optužnice koju je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo protiv novinarke Danke Derifaj Mikulaš, snimatelja Petra Janjića i susjeda Branka Miodragan zbog kaznenog djela narušavanja nepovredivosti doma.

Riječ je o događaju iz kolovoza 2021. godine kada su, tijekom snimanja emisije Potraga, ušli na terasu koja je navodno u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona.

"Prema informacijama kojima HND raspolaže, pri podizanju optužnice nije uzeto u obzir da je Danka Derifaj tada obavljala svoj novinarski posao u javnom interesu. Takav pristup zabrinjava jer pokazuje nerazumijevanje uloge novinara i istraživačkog novinarstva u demokratskom društvu", izjavili su u priopćenju.

Dodali su da je potpuno nesporno da je riječ bila o javnom interesu o tome je li jedan dio terena u vlasništvu Marka Perkovića Thompsona ili ne, što je novinarka istraživala: "Ona nije znala da je to područje njegovog vlasništva, pa da bi svjesno i namjerno ušla na teritorij druge osobe. Postupala je u javnom interesu i obavljala svoj posao, pa tako niti policija koja je tada izašla na uviđaj nije utvrdila postojanje bilo kakvog kaznenog djela ili prekršaja".

"Ovo je prvi slučaj u gotovo tri desetljeća da DORH podiže optužnicu protiv novinara zbog postupanja tijekom obavljanja profesionalnog zadatka, što dodatno ugrožava khke medijske slobode u Hrvatskoj. Upozoravali smo na vrijeme, a sada ponavljamo - svi saborski zastupnici i zastupnice koji su glasali za Lex AP i Ivana Turudića kao glavnog državnog odvjetnika sudionici su udara na javni interes i pravo građana na informaciju", istaknuli su.

Pitanje javnog interesa

Dodatno, HND je podsjetio na slučaj novinarke Melite Vrsaljko, kojoj je prije više od godinu dana neovlašteno ušla u kuću i fizički je napala druga osoba. U tom predmetu optužnica još uvijek nije podignuta, "što otvara pitanja o dosljednosti i jednakosti postupanja državnog odvjetništva u sličnim slučajevima".

"Novinarsko izvještavanje o pitanjima od javnog interesa - uključujući i sporove vezane uz imovinu i moguće zlouporabe prostora - ne smije se kriminalizirati. Pravna praksa mora biti dosljedna i jednaka prema svim građanima, bez obzira na njihov društveni status ili političku moć. Državne institucije trebaju zaštititi novinare kada obavljaju svoj posao, a ne ih stavljati u položaj u kojem je novinarski rad izjednačen s kaznenim djelom", dodali su.

Pozvali su DORH da u žalbenim i budućim postupcima uzme u obzir kontekst obavljanja novinarskog posla i javni interes, a sudove da prilikom odlučivanja sagledaju širi društveni značaj zaštite slobode medija. Uz to su pozvali i javnost i medijsku zajednicu da se solidariziraju s novinarima i novinarkama koji su izloženi pritiscima zbog svog profesionalnog rada jer bez slobodnog novinarstva nema ni slobodnog društva.

Poručili su da će HND o ovom slučaju obavijestiti sve međunarodne organizacije koje se bave zaštitom slobode govora te pružati podršku svojim članovima u zaštiti profesionalnih prava i sloboda.