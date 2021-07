Samoborski HGSS prošle je nedjelje na Cerinskom viru spasio psa koji je pao na kaskadu. Pas je neozlijeđen vraćen vlasnicima.

HGSS Samobor dobio je dojavu o psu koji je pao na kaskadu Cerinskog vira. Nakon što je utvrđeno da je pas neozlijeđen, spasilac ga je umirio, povezao i spustio niz slap kako bi ga vratio vlasnicima.

Iz HGSS-a upozoravaju da su na tom mjestu već intervenirali u sličnim situacijama i apeliraju na vlasnike pasa da ih vežu kako bi se izbjegle nesreće u budućnosti.

"Akcija spašavanja na Cerinskom viru. Prošle nedjelje na dežurni telefon primamo poziv za intervenciju preko centra 112. Radi se o psu koji je pao na kaskadu Cerinskog vira te vlasnici više ne mogu do njega. Tri člana Stanice izlaze na teren te utvrđuju da pas nije ozlijeđen, već ga samo treba spustiti niz slap. Spašavatelj se po fiksnom užetu spušta do kaskade, gdje umiruje uznemirenog psa i stavlja mu posebnu oprsnicu kako bi ga mogao spustiti. Nakon kraćeg vremena pas je neozlijeđen vraćen presretnim vlasnicima. S obzirom na to da ovo nije prva ovakva intervencija na Cerinskom viru, apeliramo na vlasnike pasa da na navedenom mjestu drže svoje ljubimce privezane kako ne bi došlo do sličnih nesreća", napisali su na Facebooku.