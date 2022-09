HERA je izdala važno priopćenje kupcima plina kojima prestaje ugovor o opskrbi. Radi se o više od sto tisuća kućanstava.

Hrvatska energetska regulatorna agencija izdala je važnu obavijest, vezanu za opskrbu plinom u Hrvatskoj. Riječ je informaciji koja pogađa oko 120 tisuća kućanstava koji bi sada trebali prijeći na javnu uslugu zbog toga što im privatnici ili više neće isporučivati plin ili će znatno poskupjeti.



Novinarka Srna Bijuk je uživo za Dnevnik Nove TV objasnila što to točno znači, i što je ljudima na koje se obavijest odnosi činiti. "Za početak, neka se jave svom sadašnjem opskrbljivaču do prvog listopada, i obavijeste ga da žele preći na javnu uslugu. Do tog datuma moraju očitaju stanje na brojilu, a onda će ih, nakon razmjene podataka, od tad preuzeti javna usluga", objasnila je Bijuk.

"Zbog velikog broja korisnika, prvi račun bi im mogao malo kasniti, a nove ugovore će dobiti tijekom listopada", rekla je.

Ova se obavijest ne odnosi na sve korisnike. "Ovo se odnosi samo na one koji prelaze s privatne na javnu uslugu, jer su privatni dobavljači zbog poremećaja na tržištu ili znatno povećali cijene ili jednostvano više od 1. listopada neće isporučivati plin", rekla je.

Iz države uvjeravaju da problema nema. "Kao glavni problem se nametalo hoće li 11 javnih opskrbljivača moći preuzeti sve te nove korisnike, jer radi se ipak o petini hrvatskih kućanstava. Govorilo se posebno da bi problema s opskrbom plina mogla imati Gradska plinara Zagreb. No iz HERA-e poručuju da nove korisnike ne smiju odbiti, a ako će biti problema s opskrbom uskočit će država, odnosno HEP", rekla je Bijuk.

