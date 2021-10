HEP građanima neće dizati cijenu struje. Tvrtkama bi mogao. Na udaru će biti i tvrtke u Zagrebu zbog skupljeg plina.

HEP je poslao priopćenje u kojem navode da se cijena struje za kućanstva u idućih nekoliko mjeseci neće mijenjati.

"HEP grupa, kao najveći opskrbljivač električnom energijom u Hrvatskoj, za sve svoje kupce će iz vlastite proizvodnje i ostalih izvora i u idućem razdoblju osigurati dovoljne količine električne energije.

Cijene električne energije za kućanstva, kupce HEP grupe, zasigurno se u slijedećih nekoliko mjeseci neće mijenjati. Što se tiče opskrbe poslovnih kupaca (kategorije poduzetništvo), cijene su izraženije podložne promjeni tržišnih uvjeta.

Stoga je HEP Opskrba, razumijevajući osjetljivost brojnih tvrtki na promjenjivost cijene, u kontinuiranom kontaktu sa svim svojim velikim kupcima, te svoje ponude i ugovore prilagođava zahtjevima i specifičnostima svakog pojedinog kupca.

Napominjemo da za kupce kategorije poduzetništvo, korisnike javne usluge u okviru zajamčene opskrbe koju pruža HEP Elektra, odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom za svako nadolazeće tromjesečno razdoblje donosi HERA na temelju propisane metodologije", naveli su u priopćenju.

Jutarnji list pak navodi kako će svim poduzetnicima koji kupuju plin od Gradske plinare Zagreb - Opskrbe od 1. studenoga taj energent poskupjeti tri do četiri puta. Posljedice bi mogle biti pogubne i za njihove kupce jer bi moglo doći do poskupljenja krajnjih proizvoda, piše Jutarnji.

Iako neki poduzetnici imaju potpisane ugovore s GPZ-om Opskrba o cijeni plina, to im u ovom trenutku ne znači ništa jer su iz ove zagrebačke tvrtke u sastavu Holdinga odlučili prvi put u povijesti jednostrano povećati cijenu plina bez obzira na ugovorne posljedice, jer je došlo do značajnih poremećaja na tržištu.

Onima koji ne budu pristali na to, omogućit će se raskid ugovora bez dodatnih troškova, no malo je vjerojatno da će se itko za to odlučiti budući da u ovom trenutku cijene plina divljaju i sigurno da neće moći dobiti plin povoljnije.

Privremena mjera bit će na snazi pet mjeseci - do 31. ožujka 2022. Na ovaj drastičan potez GPZ Opskrba odlučio se jer bi inače dospio u tešku financijsku situaciju i u pitanje bi praktički došao opstanak tvrtke s nešto više od 130 radnika budući da nisu ugovorili dovoljne količine plina po nižoj cijeni.

Naime, cijene plina u veljači su bile na razini od 27 eura po megavatsatu i tada su ga prodavali po 40 eura, a 6. listopada cijena je narasla i na 140 eura.